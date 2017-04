Cinéma

CONVENTION Certains fans de « Star Wars » ont vraiment des idées délirantes pour se costumer. « 20 Minutes » a répertorié ses favoris…

On a retrouvé Charlie à Celebration - Caroline Vié

De notre envoyée spéciale à Orlando, Caroline Vié

Il y a deux catégories parmi les fans de Star Wars présents à la Celebration : les sérieux qui se font, à grands frais, des costumes dignes de figurer dans les films comme notre ami Maxime Hanocq et les autres. En marge du concours de cosplay officiel, 20 minutes s’est amusé à débusquer les pépites dans cette catégorie à même de laisser les plus blasés bouche bée.

Une jolie « katanana » laser

Notre favorite est sans conteste Moya, charmante japonaise qui s’est déguisée en poignée de sabre laser. « J’étais fan de Luke Skywalker et j’ai eu envie qu’il me prenne en mains », nous confie-t-elle. Elle est parvenue à ses fins comme en témoigne la photo ci-dessous où elle rencontre Mark Hamill dans son nouveau costume (avec la lame sur la tête) qu’elle n’a pas apporté parce qu’il est « raté ». On lui donne le premier prix pour le concept et la créativité.

C’est moi R2, c’est toi C3

Outre le Jedi Charlie en ouverture du papier, on a aussi un gros coup de cœur pour les C3-P0 et R2-D2, version Laurel et Hardy, certes un peu tartes mais tellement attachants. Ce sens des couleurs, ces chapeaux… On aimerait presque les mêmes.

Effets très spéciaux

Une troisième place pour le monsieur qui promeut le travail de sa copine Mandy en se promenant en « Alan Tudyk en costume de capture de mouvement pour son rôle de K-2S0 dans Rogue One parce que je trouve ça très beau. » C’est très moulant en tout cas.

Chercher la petite bête

Point de vue bestioles, le monstre du compacteur d’Un Nouvel espoir, « dianoga » pour les intimes a séduit par son air engageant et le regard en coin de son propriétaire. « Ce qui est drôle, confie Bill venu de l’Indiana, c’est d’improviser sur le thème de Star Wars. Il n’y a rien d’amusant à reproduire les choses à l’identique. »

Dark Maul monté en graine

C’est un risque que n’a pas pris le Dark Maul le plus ringard de la galaxie qui se place très haut dans notre catégorie du « Qu’est-ce qui t’es passé par la tête, mon petit bouchon ? ». Le résultat est dérangeant dans son étrangeté. On n’aimerait pas le croiser au coin d’une rue…

Trois finalistes pour finir

Et pour finir, un grand coup bravo à la demoiselle qui s’est costumée en Qui-Gon Jinn avec sa barbe et son grand sourire, au stormtrooper péruvien et au casting du Muppet Show relooké ! La prochaine fois, c’est dit : on s’y met aussi !

