L'affiche de la 70e édition du Festival de Cannes - Capture de l'image

Claire Barrois et Anne Demoulin

Le coup d’envoi du 70e Festival de Cannes est donné ce jeudi, avec l’annonce de la sélection officielle de l’édition 2017 en conférence de presse. Suivez les déclarations de Pierre Lescure et Thierry Frémaux en direct grâce au compte Twitter de notre journaliste sur place et à cette vidéo :

Il y a quelques jours, Monica Bellucci s’était félicitée d’être à nouveau maîtresse de cérémonie dans une interview accordée à 20 Minutes : « Cannes représente beaucoup de choses pour moi, avait affirmé l’actrice. Mon parcours cinématographique n’aurait pas été le même sans ce festival. » Avant d’en dire un peu plus sur le discours d’ouverture qu’elle préparait : « En 2003, j’avais fait un discours engagé, je ne sais pas encore s’il en sera de même cette année. Ce qui est sûr, c’est que j’ai des idées qui commencent à se mettre en place et que je ferai quelque chose de personnel et d’inspiré sur le moment. »

Thierry Frémaux, délégué général du Festival se réjouit de présenter la sélection officielle de 2017 : « Cette conférence clôture pour nous des mois intenses de projections et de discussions. » Il ajoute : « 1900 longs-métrages ont été visionnés, tous ceux qui sont envoyés ont l’assurance d’être regardés. » Au final, on compte 49 longs-métrages dans la sélection officielle issus de 29 pays, parmi eux, neuf premiers films. Les femmes se font leur place : douze réalisatrices présenteront leur film contre neuf l’an dernier et six il y a deux ans. Parmi ces 49 films, 18 sont en compétition. Pour la première fois, un film en réalité virtuelle sera diffusé. Il s'agit de Carne y arena, d'Alejandro González Iñárritu, le réalisateur de Birdman et The Revenant.

Thierry Frémaux donne la liste des projections événements. Jane Campion, Kristen Stewart, David Lynch, Raymond Depardon viendront à Cannes. Il ajoute : « Le Festival n’est pas politique, ce sont les cinéastes qui le sont et nous en sommes très fiers. »

Les premières séances spéciales annoncées :

Top of the Lake, de Jane Campion

Come Swim, de Kristen Stewart (court métrage)

24 Frames, de Abbas Kiarostami

Twin Peaks, de David Lynch (deux épisodes de la nouvelle saison)

An Inconvenient Sequel, de Bonni Cohen et Jon Shenk

12 jours, de Raymond Depardon

They, de Anitha Ghazvinizadeh

Claire's Camera, de Hong Sangsoo

Promised Land, de Eugene Jarecki

Napalm, de Claude Lanzmann

Demons In Paradise, de Jude Ratman

Sea Sorrow, de Vanessa Redgrave

The Villainess, de Jung Byung-Gil

