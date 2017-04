Cinéma

CINÉMA Pierre Lescure et Thierry Frémaux dévoilent ce jeudi matin les films de la sélection officielle du 70e Festival de Cannes…

L'affiche de la 70e édition du Festival de Cannes - Capture de l'image

Cannes fête cette année 70 ans de Festival ! Une édition qui aura lieu du 17 au 28 mai et qui a déjà suscité une polémique. L’affiche officielle du 70e Festival de Cannes, qui reprend une photographie de Claudia Cardinale virevoltant sur un toit de Rome en 1959, a été vivement critiquée le mercredi 29 mars par les internautes et les féministes dénonçant les retouches numériques qui ont affiné la taille et les jambes de l’actrice.

Pour la première fois de son histoire, le jury du Festival de Cannes sera présidé par un cinéaste espagnol, Pedro Almodovar. Le Madrilène, qui convoite la Palme d’or depuis près de vingt ans sans jamais l’obtenir, remettra le prestigieux trophée devant Monica Bellucci. L’actrice italienne présentera les cérémonies d’ouverture et de clôture, une fonction qu’elle a déjà occupée en 2003. Pierre Lescure et Thierry Frémaux, respectivement président et délégué général du festival, annonceront ce jeudi matin la liste des films de la sélection officielle en lice pour la Palme d’or.

Une annonce plus précoce que d’habitude

L’annonce de la sélection est un peu plus précoce que d’habitude, un peu plus d’un mois avant l’ouverture au lieu des traditionnelles trois semaines, afin de ne pas être mise en concurrence médiatique avec les résultats du premier tour du scrutin présidentiel. Les sections parallèles, la Quinzaine des réalisateurs et la Semaine de la critique, communiqueront leurs programmes les 24 et 25 avril.

Une sélection officielle sans Abdellatif Kechiche

Le réalisateur franco-tunisien, Abdellatif Kechiche, lauréat de la Palme d’or en 2013 pour La Vie d’Adèle, avec ses actrices, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos a annoncé dans un entretien à Nice-Matin, mercredi 5 avril, qu’il ne pourrait pas présenter le double film sur lequel il travaille, en raison d’un problème de contrat avec France Télévisions.

Sandrine Kiberlain sera sur la Croisette

L’actrice française Sandrine Kiberlain présidera quant à elle le jury de la Caméra d’or, qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues, ont d’ores et déjà annoncé le mardi 11 avril les organisateurs. Le jury de la Caméra d’or présidé par la cinéaste Catherine Corsini avait récompensé en 2016, Divines d’Houda Benyamina, présenté à la Quinzaine des réalisateurs.

Cristian Mungiu présidera le Jury de la Cinéfondation et des courts métrages

Lauréat de la Palme d’or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, le réalisateur et scénariste roumain Cristian Mungiu succède à la cinéaste japonaise Naomi Kawase à la présidence du jury des courts-métrages et de la Cinéfondation. Parmi 4.843 courts-métrages reçus par le Festival, huit fictions et une animation ont été sélectionnées : Pépé le Morse de Lucrèce Andreae (animation, France), Katto de Teppo Airaksinen (Finlande), A Drowning man de Madhi Fleifel (Royaume-Uni/Danemark/Grèce), Lunch Time d’Alireza Ghasemi (Iran), Across my land de Fiona Godivier (Etats-Unis), Koniec widzenia de Grzegorz Molda (Pologne), Xiao cheng er yue de Qiu Yang (Chine), Damiana d’Andrés Ramirez Pulido (Colombie) et Push it de Julia Thelin (Suède).

La sélection Cinéfondation a choisi, pour sa vingtième édition, seize films (14 fictions et 2 animations) venus de 14 pays, parmi les 2.600 présentés cette année par des écoles de cinéma du monde entier. Les trois prix de la Cinéfondation seront remis lors d’une cérémonie précédant la projection des films primés le vendredi 26 mai.

La sélection officielle

