Sandrine Kiberlain présidera le jury de la Caméra d’Or au 70e Festival de Cannes, du 17 au 28 mai. Elle récompense chaque année le meilleur premier film toutes sections confondues, ont annoncé mardi les organisateurs.

La comédienne française succède dans cette fonction à la réalisatrice Catherine Corsini, dont le jury avait récompensé l’an dernier le film Divines de Houda Benyamina, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs.

Kiberlain « s’est imposée avec simplicité » dans le paysage

Depuis 1978, le prix a notamment récompensé Stranger than Paradise de Jim Jarmusch (1984), Suzaku de Naomi Kawase (1997), Le Ballon blanc de Jafar Panahi (1995), Hunger de Steve McQueen (2008) ou Les Bêtes du Sud sauvage de Benh Zeitlin (2012).

En vingt-cinq ans de carrière et une quarantaine de films (Mademoiselle Chambon, 9 Mois ferme, Le Petit Nicolas…), Sandrine Kiberlain « s’est imposée avec simplicité, douceur et évidence dans le paysage cinématographique français », disent les organisateurs dans un communiqué. Elle a également réalisé un court-métrage en 2016, Bonne Figure et a été membre du jury des longs-métrages du Festival de Cannes 2001.

L’actrice a accompagné sur la Croisette Les Patriotes (1994), Un héros très discret (1996) et Polisse (2011) en compétition, ainsi qu’À vendre (1998) dans la section Un Certain Regard.

