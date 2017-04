Claire Barrois

Après la confirmation de la présence de Carrie Fischer à l’écran pour l’épisode 9 de Star Wars, la semaine s’annonce chargée en annonces sur l’épisode 8. 20 Minutes fait un petit récapitulatif des échéances à l’attention des fans afin de ne rien rater.

L’émission Good Morning America, qui invite Mark Hamill et Daisy Ridley, a annoncé lundi soir sur son compte Twitter une grosse annonce (« big announcement ») dans l’émission de mardi matin au Etats-Unis, soit en début d’après-midi en France. Quel sera le contenu de cette annonce ?

TOMORROW ON @GMA: @StarWars celebrates its 40th anniversary and we've got an announcement you won't want to miss! pic.twitter.com/c335WLfdpZ