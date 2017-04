Cinéma

TOURNAGE Des prisonniers s’affrontent dans un jeu en réalité virtuelle avec des dinosaures…

Une image de la saga «Hunger Games» et une autre de «Jurassic World»... Mais «Jurassic Games» devrait avoir moins de gueule que ça... - Metropolitan FilmExport - Universal Pictures

Bryan Faham

Rassembler les concepts de deux franchises à succès fera-t-il une troisième franchise à succès ? Le réalisateur Ryan Bellgardt a entamé le tournage du film The Jurassic Games qui rassemble les dinosaures de Jurassic Park et le jeu d’Hunger Games, dans l’Etat d’Oklahoma aux Etats-Unis.

Le film avec Adam Hampton en tête d’affiche met en scène un tournoi en réalité virtuelle entre prisonniers condamnés à mort. Adam interprète l’un d’eux, Anthony Tucker, accusé à tort d’avoir tué sa femme.

>> A lire aussi : « Spider-Man : Homecoming » : Les détails cachés de la bande annonce déjà décodés par des geeks

Un crossover avec un air de série B

Dans The Jurassic Games, Anthony Tucker doit affronter d’autres prisonniers, mais il doit surtout survivre à des dinosaures comme dans Jurassic Park. Et comme dans Hunger Games, le jeu se termine lorsqu’il n’y a qu’un seul survivant, qui pourra ensuite retrouver la liberté. C’est l’occasion pour Anthony de revoir son fils.

En plus d’Adam interprète, on retrouvera aussi au casting Ryan Merriman qu’on a déjà pu voir dans le troisième Destination finale et Perrey Reeves du film Entourage.

Mots-clés :