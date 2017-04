Cinéma

COULISSES Foncer pied au plancher en Islande, danser à Tel Aviv ou rire en Afrique: tout cela est possible dans les salles de ciné...

«Fast and Furious» - Universal Pictures International France

Caroline Vié et Thomas Lemoine

F. Gary Gray a fait foncer Vin Diesel et ses copains sur un glacier islandais. Trois femmes palestiniennes tentent de s’épanouir à Tel Aviv. Un jeune Français découvre des élections présidentielles en Afrique. Voilà trois bonnes raisons pour aller au cinéma cette semaine.

De l'action, des émotions, des rires

Fast and Furious 8 va encore et toujours plus loin dans l’action ! C’est en Islande que les casse-cou font foncer leurs bolides lors d’une scène spectaculaire où ils risquent de tomber à l’eau. Des ingénieurs étudiaient constamment la résistance de la glace pour éviter l’accident.

Je danserai si je veux, premier film de Maysaloun Hamoud, réunit un trio de colocataires palestiniennes tentant de se libérer du joug de la société à Tel Aviv. Ce beau film émeut par son dynamisme et son intelligence. Il s’agit d’une vraie découverte à ne pas laisser passer.

Bienvenue au Gondwana, comédie signée Mamane, envoie des observateurs français dans un pays africain fictif pour y suivre une élection. Le choc des cultures est rude dans cette fantaisie fort drôle qui n’est pas sans rappeler la France à la veille de la présidentielle.

