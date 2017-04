Cinéma

LEGENDE Le frère de Carrie Fisher a donné son accord pour que sa sœur apparaisse dans «Star Wars: Episode 9»...

Bonne nouvelle pour les fans, la princesse Leïa sera bien dans l’épisode 9 de la saga Star Wars. Depuis son décès, en décembre 2016, personne ne savait si son personnage serait présent dans Star Wars 9. Todd Fisher, le frère de l’actrice, a mis fin au suspense.

Todd Fisher a confié au New York Daily News s’être interrogé avec la fille de l’actrice sur la présence ou non dans l’épisode 9, avant que la réponse ne s’impose. « Je pense que sa présence maintenant est encore plus puissante qu’elle ne le fut, comme Obi Wan, explique-t-il. Obi Wan devient plus puissant une fois que le sabre l’a découpé. Je pense que c’est ce qui s’est passé par Carrie. Son héritage doit perdurer. »

Pas d’effets spéciaux

L’accord sur la présence de Carrie Fisher à l’écran concerne l’utilisation d’images déjà existantes de l’actrice. Disney et Lucasfilm avaient déjà communiqué sur le fait que Carrie Fisher ne serait pas reconstituée en effets spéciaux comme cela avait été fait pour le Grand Moff Tarkin (interprété par Peter Cushing) dans Rogue One.

Pour l’épisode 9, Todd Fisher estime qu’il n’est « pas le seul à décider, mais je pense que les gens méritent qu’elle soit là. Elle leur appartient. » Carrie Fisher avait déjà tourné ses scènes de l’épisode 8, Les Derniers Jedi, qui sortira le 13 décembre.

