À bras ouverts Retrouvez la fiche et la bande-annonce Alors qu'il fait la promotion de son nouveau roman invitant les gens à accueillir chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel de gauche marié à une riche héritière est accusé d'hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. - SND

« Hello, bras ouverts, merci, merci accueillir nous ». Voilà comment les Roms s’expriment dans A bras ouverts, de Philippe de Chauveron, le réalisateur de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu, sorti ce mercredi dans les salles françaises. Le pitch du film : un riche intellectuel de gauche aux faux airs de BHL accepte le défi d’accueillir une famille Rom pour ne pas perdre la face lors d’un débat télévisé. Jean-Etienne Fougerole, interprété par Christian Clavier, ouvre donc sa porte. Et là : cata.

Dans A bras ouverts, les Roms parlent comme Tarzan, ils sont sales, ils vivent avec un cochon, mangent des hérissons… Jugé « raciste », « caricatural » et « xénophobe » par la plupart des médias – une œuvre inacceptable pour Slate, une comédie qui « donne la nausée » titre RFI- et par certaines associations, le film a été conspué à sa sortie. Le réalisateur et son acteur principal Christian Clavier ont tenté, avec difficulté, d’éteindre la polémique. On passe en revue les principaux arguments pour défendre le film.

Argument numéro 1 : On a bien le droit de rire, non mais ho

Le responsable ne serait-il pas finalement le politiquement correct ? C’est l’avis d’Annie sur la page Facebook de 20 Minutes : « Décidément pour faire un film drôle c’est de plus en plus difficile à cause du politiquement correct. ». Sylvie s’agace aussi : « C’est un film pour passer un bon moment. Le cinéma français excelle en comédie et nous avons de très bons acteurs aussi. ». Du côté de l’équipe du film, c’est le principal argument : faire rire. « On est dans la caricature, car c’est avec les défauts des personnages que l’on fait rire. Moi, je fais des comédies corrosives et féroces, influencées par la comédie italienne », explique Philippe de Chauveron au Parisien. Sur C à Vous, Christian Clavier en remet une couche, donnant l’exemple du Père Noël est une ordure. « Rappelez-vous ce que disait Anémone : "Pierre, je me demande si je ne devrais pas finalement faire des moufles plutôt que des gants à trois doigts pour les petits lépreux de Jakarta." Personne n’a pensé que c’était contre les lépreux ! »

Cette ligne de défense consiste à juger notre époque trop frileuse. A moins qu’elle ne soit, tout simplement, moins raciste…

Argument numéro 2 : Même les Roms ont ri

Les Roms auraient trouvé ça drôle. Dans la même interview au Parisien, Philippe de Chauveron explique avoir été aidé par un membre de la communauté Rom de Bucarest qui a trouvé le film hilarant. « Il m’a fait enlever une ou deux choses et m’a parlé de la culture rom », souligne-t-il. Pourtant, L’Obs a interrogé une jeune fille originaire de Roumanie qui a très mal vécu l’image véhiculée par le film. Pour elle, le personnage interprété par Christian Clavier « voulait démontrer que les Roms sont incapables de manger autour d’une table, qu’ils ne savent pas quoi faire quand ils vont au restaurant ou chez quelqu’un. » De son côté, l’association La voix des Roms évoque auprès de l’AFP « une représentation fausse », « humiliante » et « traumatisante ».

Argument numéro 3 : Ma femme est étrangère

La dernière justification de Philippe de Chauveron fait vaguement penser à l’« amie noire » de Nadine Morano. Accusé de racisme, le réalisateur s’emporte ainsi : « Ça me blesse beaucoup. D’autant que je suis marié avec une femme noire et musulmane : si j’étais raciste, elle m’aurait quitté ! » Mais surtout, il se défend de faire de la politique : « On nous accuse de vouloir faire monter le FN, mais on ne fait pas des films contre ou pour le FN. On fait juste une farce pour faire rire les gens. »

Les prochains résultats au box-office donneront une indication du pourcentage de Français qui auront trouvé ça drôle. En attendant d’autres pourcentages, le soir du 23 avril.

