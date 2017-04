Cinéma

FILM Tom Cruise est dans le 15e arrondissement de Paris ce week end pour le sixième opus de «Mission Impossible»…

Tom Cruise au Japon, le 9 novembre 2016. - Shizuo Kambayashi/AP/SIPA

C.B.

Avis aux fans ! Tom Cruise est dans la capitale, et plus particulièrement aux alentours du boulevard Garibaldi, dans le 15e arrondissement. Le tournage aura lieu dimanche puis lundi en début d’après midi. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont déjà repéré les premiers indices du tournage imminent.

#INFO Le Tournage du film "Mission Impossible 6" avec Tom Cruise a débuté à Paris. pic.twitter.com/jOBWga3Y6D — Celebrities in Paris (@CelebsinParis) April 4, 2017

Hélicoptères au-dessus de Paris : tournage "Mission impossible 6" ac Tom Cruise. 25 MS€ de retombées éco pr Paris, 300 techniciens français pic.twitter.com/XkXIxqArPV — Emmanuel Cugny (@EMMANUELCUGNY) April 7, 2017

35 jours à Paris

Les autres lieux de tournage sont tenus secrets, mais la Ville de Paris s’est félicitée dans un communiqué des retombées pour la capitale, évoquant les 35 jours de tournage et « l’embauche de plus de 300 techniciens français, d’importantes dépenses d’hébergement, et un surcroît d’activité pour les prestataires techniques de la filière cinématographique (loueurs de matériel, effets spéciaux). Environ 25 millions d’euros seront ainsi dépensés sur le territoire parisien. »

