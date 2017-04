Cinéma

SCIENCE-FICTION Jake Gyllenhaal et ses collègues spationautes tentent d’échapper à un alien dans ce film de science-fiction haletant à découvrir le 19 avril en salles…

Jake Gyllenhaal dans «Life - origine inconnue» de Daniel Espinosa - Sony Pictures

Caroline Vié Twitter

Ils sont partis curieux et confiants en leur bonne étoile, les astronautes de Life - Origine inconnue de Daniel Espinosa. Quand ils trouvent une forme de vie extraterrestre sur Mars, les membres de l’équipage sont surexcités au point de craquer pour ce petit être adorable qui semble, de prime abord, fort amical. Ils ne vont pas tarder à déchanter.

Le réalisateur d’Enfant 44 (2015) et Easy Money (2011) se fraye un chemin entre Alien (1979), Gravity (Alfonso Cuaron, 2013) et Premier contact (Denis Villeneuve, 2016) pour livrer un film de science-fiction anxiogène dans une station spatiale transformée en terrain de chasse par un E.T. fort malin.

Des acteurs charismatiques

La créature a affaire à forte partie avec les humains qui ne sont pas prêts à se laisser décimer. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds et Rebecca Ferguson (découverte face à Tom Cruise dans Mission : Impossible 5) rivalisent d’ingéniosité pour venir à bout de la bestiole envahissante. La guerre entre ces comédiens au charme ravageur et l’alien devient vite impitoyable.

Une créature fascinante

Il serait dommage de trop en dire sur Calvin, la forme de vie unicellulaire que les héros rapportent de Mars. Les scénaristes s’en sont donné à cœur joie pour créer cet être si différent des humains. On n’aimerait pas - mais alors vraiment pas - que les héros fassent débarquer Calvin sur Terre car il pourrait provoquer une catastrophe d’une ampleur terrifiante mettant l’humanité en péril.

Des décors époustouflants

De l’espace infini au confinement de la station, Daniel Espinosa tire le meilleur parti de décors totalement dépaysants. Il perd ses personnages dans le labyrinthe de couloirs sinueux ou les laisse évoluer au milieu du vide, insectes insignifiants attachés à des câbles qui semblent bien fragiles. Dans les deux cas, le spectateur reste vissé sur le bord de son siège à se demander comment ils vont se tirer de cette situation.

Un suspense haletant

Daniel Espinosa ne laisse aucun répit au public quand Calvin commence à prendre possession de la station spatiale. Bien malin sera le spectateur qui pourra prédire la fin de cet affrontement entre deux espèces bien décidées à survivre. Qui des humains ou de l’alien gagnera la partie ? La réponse est dans Life - Origine inconnue, un suspense riche en action et en effets spéciaux qui sera en salles le 19 avril.

#Life Origine Inconnue se place comme un digne héritier d'Alien, assumant ses influences il se révèle angoissant et tendu à souhait pic.twitter.com/NqOr3kU7KK — Pierre Siclier (@PSiclier) March 29, 2017

