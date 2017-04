Cinéma

FLOP « Man Down » n’aura pas l’occasion de faire beaucoup mieux car la seule salle qui le propose devrait l’enlever de l’affiche…

Shia LaBeouf à l'avant première de « Man Down » à Los Angeles le 30 novembre 2016. - : Chris Pizzello/AP/SIPA

Il sera difficile de faire pire. Le dernier film de Shia LaBeouf, Man Down, sorti le week-end dernier en Angleterre, n’affiche que trois entrées au box-office britannique. A sa décharge, le thriller n’est projeté que dans une seule salle de cinéma, le Reel Cinemas de Burnley, au Nord de Manchester.

Si le chiffre incroyable d’une seule entrée a d’abord circulé, le The Hollywood Reporter a contacté le gérant du cinéma selon lequel Man Down a carrément triplé ses résultats, « je pense que nous n’avons vendu que trois tickets en tout. Je n’ai pas le souvenir qu’une chose pareille soit déjà arrivée avant ». Le film n’aura vraisemblablement pas l’occasion de faire beaucoup mieux puisque, sauf succès de dernière minute, il ne sera plus à l’affiche de la salle dès ce week-end.

La critique pas séduite

Dans Man Down, réalisé par Dito Montiel, Shia LaBeouf incarne un soldat parti en guerre en Afghanistan et atteint d’un choc post-traumatique après son retour aux Etats-Unis. Ce thriller n’a pas séduit la critique. Le New York Times écrit par exemple que le réalisateur « a peut-être eu des intentions honorables dans la création de ce film. Mais ce qu’il a fait n’est pas une œuvre d’art viable (…). C’est un spectacle sadique. »

