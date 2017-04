Cinéma

FILM L’acteur est en négociations pour «Operation Finale», qu'il devrait aussi produire…

L'acteur Oscar Isaac à l'avant-première de X-Men: Apocalypse, à Londres - WENN

20 Minutes avec agences

Oscar Isaac, multi-récompensé pour son rôle dans Inside Llewyn Davis et bientôt à l’affiche de The Promise, un long-métrage sur le génocide arménien, va à nouveau s’essayer au film historique. Selon Deadline, l’acteur est en fin de négociations pour jouer dans Operation Finale, le prochain film de Chris Weitz.

Oscar Isaac to star in Nazi hunting thriller 'Operation Finale' https://t.co/NYiBLxckCv pic.twitter.com/Sg69lghqSj — Hollywood Reporter (@THR) March 29, 2017

Le film racontera l’histoire d’un groupe d’espions israéliens sur les traces du général nazi Adolf Eichmann, réfugié en Argentine dans les années 60. Oscar Isaac devrait interpréter Peter Malkin, un agent du Mossad nourrissant une haine profonde pour les nazis, qui ont tué sa sœur et ses enfants.

Succès annoncé

Le tournage d’Operation Finale devrait débuter à l’automne en Argentine. Le scénario, écrit par Matthew Orton, serait dans la veine de Argo et Munich. Le premier a reçu notamment l’Oscar du meilleur film et du meilleur scénario, et le second a été nommé dans cinq catégories lors de la cérémonie de 2006.

Les producteurs ont aussi de beaux succès à leur actif : Midnight Special pour Brian Kavanaugh-Jones et La La Land pour Fred Berger. Oscar Isaac devrait également produire le projet, aux côtés de Jason Spire (Mojave). Matt Charman (Le pont des espions) sera quant à lui le producteur exécutif.

