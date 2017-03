Cinéma

TRAILER « 20 Minutes » vous dévoile en exclusivité la bande-annonce du long-métrage original Netflix avec Brad Pitt…

Brad Pitt joue le rôle du Général Glen McMahon dans «War Machine». - Francois Duhamel/Netflix

Après un premier trailer dévoilé début mars, Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de War Machine, un film avec Brad Pitt dans le costume d’un général responsable des troupes armées en Afghanistan.

Un film basé sur une histoire vraie

Inspiré du best-seller du journaliste américain aujourd’hui décédé Michael Hastings, The Operators, ce long-métrage plonge le spectateur au cœur du conflit afghan de la fin des années 2000.

Réalisé par David Michôd (Animal Kingdom, The Rover), ce long-métrage évoque le parcours atypique du général Stanley McChrystal, qui a pris la tête des forces internationales en Afghanistan avec la fougue d’une rockstar avant de se faire limoger par le président Obama, après s’être moqué ouvertement de l’administration Obama et peste contre les diplomates français qu’il n’a guère envie de rencontrer à un diner dans un article de Michael Hastings, paru dans l’édition de juin 2010 de Rolling Stone.

Un portrait d’un général haut en couleurs, sans langue de bois, et visiblement non dénué d’humour, à en croire les premières images. Le général Brad Pitt porte également la casquette de producteur, et est accompagné d’un casting trois étoiles qui compte notamment Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Will Poulter ou encore Topher Grace. La sortie mondiale est prévue le 26 mai 2017 en exclusivité sur Netflix.

