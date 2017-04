Cinéma

Amy Adams dans «Premier Contact» de Denis Villeneuve - Sony Pictures

AvecPremier contact, Denis Villeneuve signait un superbe film de science-fiction dans lequel des scientifiques tentent de déchiffrer le langage d’extraterrestres dont le vaisseau survole la Terre.

A l’occasion de la sortie du film en vidéo chez Sony, 20 Minutes vous propose de découvrir comment le réalisateur de Sicario (2015) et son équipe ont conçu le look d’Abott et Costello, comme sont surnommés les deux principaux E.T. du film.

« Je suis particulièrement fier du résultat car ils ne ressemblent à aucune autre créature extraterrestre vue au cinéma », confiait déjà le réalisateur à 20 Minutes au moment de la sortie du film. Et c’est pour cela que Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker ont bien du mal à communiquer avec ces êtres étranges mi-poulpes, mi-araignées…

Déroutants pour tout le monde

« J’ai voulu qu’ils soient aussi déroutants pour le spectateur que pour les héros du film, insiste Denis Villeneuve. Il était indispensable que leur apparence ne puisse rien révéler de leurs intentions. » Pacifique ou belliqueux ? Ce n’est que progressivement que les humains vont comprendre les motivations de ces étranges visiteurs qui commencent par faire passer des frissons dans le dos avant qu’on apprenne à mieux les connaître.

Amy Adams dans Premier contact de Denis Villeneuve - Sony Picture

Des héros à part entière

Denis Villeneuve a travaillé main dans la main avec l’artiste mexicain Carlos Huantes et le spécialiste des effets spéciaux Louis Morin pour mettre au point le look et la façon de se déplacer de géants énigmatiques et inquiétants. « Abbott et Costello sont des héros à part entière de Premier contact, avoue Denis Villeneuve. Le film aurait été totalement raté s’ils n’avaient pas été crédibles. » Ils sont aussi réussis que cette œuvre est passionnante.

