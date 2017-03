Cinéma

REACTION L’affiche du festival a donné lieu à une polémique, certains dénonçant des retouches…

L'affiche de la 70e édition du Festival de Cannes - Capture de l'image

L.B. avec AFP

Claudia Cardinale a répondu à « la fausse polémique ». Le Festival de Cannes a rendu publique ce mercredi l’affiche de la 70e édition qui montre l’actrice italienne virevoltant sur un toit de Rome en 1959. Elle a donné lieu à une polémique dénonçant des retouches numériques pour amincir l’actrice italienne. L’actrice apparaît beaucoup plus fine et liftée par rapport à la photo d’origine.

« Le souci de réalisme n’a pas lieu d’être »

« Il s’agit d’une affiche, qui au-delà de me représenter, représente une danse, un envol. Cette image a été retouchée pour accentuer cet effet de légèreté et me transpose dans un personnage rêvé ; c’est une sublimation », a ajouté Claudia Cardinale.

« Le souci de réalisme n’a pas lieu d’être ici, et, féministe convaincue, je n’y vois aucune atteinte au corps de la femme », a-t-elle dit dans une déclaration à l’AFP.

Le réalisateur Pedro Almodovar présidera le jury de la 70e édition du festival, du 17 au 28 mai. La maîtresse de cérémonie sera Monica Bellucci.

