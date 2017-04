Cinéma

ANIMATION Gérard Hernandez, c’est la voix du Grand Schtroumpf depuis 1981. C’est aussi Raymond dans « Scènes de ménage ». Pour « 20Minutes », il évoque son expérience de doublage…

Le grand Schtroumpf que double Gérard Hernandez dans Les Schroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury - Sony Pictures

Caroline Vié Twitter

DansLes Schtroumpfs et le village perdu, le réalisateur Kelly Asbury renoue avec la tradition des petits hommes bleus créés par Peyo en livrant une nouvelle version animée de leurs aventures. Une bonne occasion pour Gérard Hernandez de prêter de nouveau sa voix au Grand Schtroumpf, chef des lutins tentant de les sauver du sorcier Gargamel.

« A plus de 300 ans, c’est l’une des rares personnes à être plus vieilles que moi », plaisante le comédien de 84 printemps, qui connaît un triomphe sur M6 depuis 2009 dans la série Scènes de ménage où il forme un couple farfelu avec Marion Game. « J’ai fait moins de doublages depuis un moment, car j’ai été boycotté après une grève à laquelle j’ai participé au milieu des années 1990. Je ne suis pas rouillé pour autant, car j’ai continué à faire des voix pour raconter des histoires à mes petits-enfants. »

>> A lire aussi : Photographiez-vous dans l'ambiance de votre film préféré et remportez une «Box fait son cinéma»

Dans un western avec John Wayne

Le Grand Schtroumpf, Gérard Hernandez le double depuis 1981. « Il me faut juste vieillir un peu ma voix, précise-t-il, mais ce n’est pas un personnage compliqué à jouer. Je l’aime beaucoup car, plus je prends de l’âge, plus j’aime penser que je lui ressemble un peu. » Dans ce nouveau film, Gérard Hernadez est la voix de la sagesse mais ses débuts ont été moins flamboyants. « Ma première voix a été celle d’un coiffeur qui se faisait descendre dans un film avec John Wayne. Je n’avais qu’une réplique à dire avant de prendre une balle. »

Bleu dès les années 1970

Gérard Hernandez est ensuite devenu un spécialiste de l’animation, donnant de la voix pour des séries comme Les Pierrafeu ou Iznogoud ainsi que de nombreux films pour Disney. Son plus beau souvenir reste le Muppet Show (1976) où il fut notamment le Grand Gonzo bleu (déjà !) au nez crochu et l’un des vieux râleurs du balcon. « On formait une petite bande délirante avec Roger Carel et Micheline Dax car on pouvait improviser comme des fous, raconte-t-il. Jamais on n’aurait pu imaginer que nous allions enregistrer plus de 120 épisodes. »

Une star pour les petits

Aujourd’hui, ce grand monsieur s’amuse toujours autant dans le studio de doublage des Schtroumpfs et le village perdu où il a donné la réplique à Lætitia Milot et Arié Elmaleh. « Bien sûr, les choses sont plus cadrées qu’à mes débuts dans le métier, explique-t-il, mais c’est toujours un plaisir de se dire que les enfants vont encore rire de ma voix. Je suis devenu une star pour les petits car, allez savoir pourquoi, ils adorent aussi Raymond dans Scènes de ménage ! » Peut-être est-ce tout simplement parce que la gentillesse de Gérard Hernandez affleure sous ses personnages, même les plus grognons.

Mots-clés :