BANDE ANNONCE Le film sortira en salles le 27 juillet 2017...

L.B.

Quatre mois après la première bande-annonce du prochain film de Luc Besson, en voilà une autre (en version originale sous-titrée). Et on en prend plein les yeux. Pour Valerian et la Cité des mille planètes, le réalisateur français renoue avec une esthétique proche de son incontournableCinquième élément pour ce voyage en compagnie de Cara Delevingne et Dane DeHaan. Niveau effets spéciaux, il n’a rien à envier à Star Wars.

Le trailer en dévoile un peu plus sur l’intrigue du prochain opus. Les deux héros ont pour mission de sauver la cité Alpha, menacée par des forces extra-terrestres. Le film, adapté de l’œuvre Valérian et Laureline de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, sortira en salles le 27 juillet 2017.

