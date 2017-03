Cinéma

COULISSES Découvrez un nourrisson pas comme les autres, une androïde sexy et un rebelle maori au ciné...

«Baby Boss» de Tom McGrath - DreamWorks Animation

Caroline Vié et Thomas Lemoine

Un bébé en costume et cravate qui prend le contrôle d’une famille, une guerrière robot qui lutte contre un puissant terroriste et un chef maori en guerre contre les Blancs qui oppressent son peuple vous font voyager au cinéma ce mercredi.

Amérique, Japon et Nouvelle-Zélande

Tom McGrath a puisé dans ses propres souvenirs de famille aux Etats-Unis pour créer le Baby Boss de son film. Cette comédie d’animation explore les rapports entre deux frères unis pour contrer des animaux de compagnie qui pourraient détourner l’affection de leurs parents. C’est drôlement chou.

Rupert Sanders a offert le rôle d’une justicière cybernétique sexy à Scarlett Johansson pour Ghost in the Shell où elle fait sa loi dans un Tokyo futuriste. Ce film de science-fiction inspiré d’un manga culte est riche d’une beauté visuelle à couper le souffle et réjouira les fans d’action.

Geoff Murphy évoque la révolte des Maoris dans la Nouvelle-Zélande du XIXe siècle pour Utu, film impressionnant qui avait fait sensation au Festival de Cannes au début des années 1980 et qu’on n’avait pas revu depuis. Cette fresque intense est à redécouvrir sur grand écran.

