Cinéma

TRAILER Salazar est au cœur de l’intrigue de ce cinquième film de la franchise à succès…

Dans le cinquième volet de « Pirates des Caraïbes », on en sait plus sur les motivations de la vengance de Salazar. - Disney Enterprises, Inc

Bryan Faham

Six ans après, l’aventure continue pour Pirates des Caraïbes. Alors que le cinquième volet de la franchise menée par Johnny Depp est attendu dans les salles le 24 mai, Disney a dévoilé une nouvelle bande-annonce du long-métrage.

Find Sparrow. Dead Men Tell No Tales is in theaters this Memorial Day. #PiratesLife pic.twitter.com/oNjqQqD0o4 — #PiratesLife (@DisneyPirates) March 25, 2017

Cette fois, l’accent est mis sur le personnage de Salazar et les raisons de sa vengeance qui sont au cœur de l’intrigue du film réalisé par Joachim Rønning et Espen Sandberg. D’après les bandes-annonces précédentes, on attend à un film plus sombre, dans lequel Johnny Depp apparait rajeuni dans plusieurs flash-back.

