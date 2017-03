Cinéma

DC COMICS Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash dans un seul film…

« Justice League », au cinéma le 15 novembre 2017 avec plusieurs héros de DC comics. - Warner Bros France

Bryan Faham

C’est un événement pour les fans de DC comics. Warner Bros a publié ce lundi la toute première bande-annonce de Justice League, le film qui rassemblera Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash, au cinéma le 15 novembre prochain.

Dans cette ligue de la justice, les super-héros s’unissent pour faire face à une menace inédite. Mais il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’une attaque apocalyptique. Le film est réalisé par Zack Snyder a qui on doit déjà Batman V Superman : l’aube de la justice sorti l’an dernier. Le réalisateur de 51 ans est aussi à la production et au scénario de Wonder Woman dans les salles le 7 juin. A l’écran, on retrouve notamment Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) et Ray Fisher (Cyborg).

Plusieurs mois de teasers déjà

Pour faire patienter les fans et attiser leur curiosité, Warner Bros et l’équipe du film Justice League attisent leur curiosité depuis plusieurs mois déjà à coup de courtes vidéos et de visuels des personnages.

Last day filming in the UK. It has been an amazing shoot. Big thanks to everyone involved! #JusticeLeague pic.twitter.com/TEjEdlo81u — Zack Snyder (@ZackSnyder) October 7, 2016

