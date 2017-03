Bryan Faham

La température va monter. Paramount Pictures a révélé jeudi 23 mars une nouvelle bande-annonce française de Baywatch : Alerte à Malibu avec Dwayne Johnson et Zac Efron en tête d’affiche.

Le film, en salle à partir du 21 juin 2017, comptera aussi avec Jon Bass, Kelly Rohrbach et Ilfenesh Hadera au casting.

Dans cette comédie réalisée par Seth Gordon, le sauveteur Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) est contraint de s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody (Zac Efron), aussi ambitieux que tête brûlée. Le duo devra apprendre à travailler ensemble pour tenter de déjouer un complot criminel qui menace l’avenir de la Baie.

Our faces say it all @baywatchmovie is NO JOKE! Beastmode @therock #Baywatch pic.twitter.com/BzhiX9zJWm