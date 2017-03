Cinéma

ADAPTATION Une séquence d'ouverture très inspirée par celle du film d'animation de 1995...

Scarlett Johansson dans «Ghost In The Shell». - Paramount

V. J.

A une semaine de sa sortie en salle, Ghost in the Shell met le paquet pour convaincre qu’il est le blockbuster du printemps, et pourquoi pas le nouveau Matrix. Ainsi, après des teasers, une bande-annonce et une polémique ( sur le choix de Scarlett Johansson pour interpréter le Major Kusanagi), le film de Rupert Sanders et adaptation du manga de Masamune Shirow révèle rien de moins que ses cinq premières minutes.

>> A lire aussi : Scarlett Johansson ne savait rien de «Ghost In The Shell»

Entre hommage et relecture

Une séquence d’ouverture aperçue dans les trailers mais dévoilée ici en intégralité. Et il faut avouer qu’elle est réussie, à la fois très belle, très stylée… et très semblable à celle du film d’animation de 1995, mis en scène par Mamoru Oshii. L’équipe ne se cache d’ailleurs pas de s’être autant inspirée du manga que de l’animé mais aussi de la série Ghost in the Shell : Stand Alone Complex. Selon les premières rumeurs (mais chut), cette adaptation live serait une bonne surprise, entre hommage et relecture. On y croit.

