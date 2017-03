Cinéma

BOX «La Box fait son cinéma» fête son premier anniversaire. Pour l'occasion, «20 Minutes» vous propose de nous adresser une photo de vous dans l'ambiance de votre film préféré. Les vingt meilleures seront postées dans cet article et remporteront une box…

Voilà maintenant un an que « La Box fait son cinéma » propose de vivre les films au lieu de se contenter de les regarder. La box, que l’on peut se procurer à l’unité ou par abonnement, contient un film-surprise et des accessoires (lunettes, t-shirt, mini-bowling, menottes, savon, etc.) en rapport avec le film, et destinés à optimiser sa découverte.

« Nous avons voulu que tout le monde puisse profiter de ce type d’expérience et La box fait son cinéma a été créée pour décomplexer la cinéphilie et montrer que des classiques peuvent aussi être de grands divertissements », explique Béatrice Billon, une des deux créatrices de la box, à 20 Minutes.

Kiff de dimanche soir grâce à #laboxfaitsoncinema thanks @parisfaitsoncinema A post shared by @laurencearne on Jun 26, 2016 at 2:07pm PDT

Parmi les premiers titres : The Big Lebowski des frères Coen, Taxi Driver de Martin Scorsese, A bout de souffle de Jean-Luc Godard, The Blues Brothers de John Landis etUn jour sans fin d’Harold Ramis…

Un grand merci à @cloe_c30 pour ces photos inspirées d' #AmericanBeauty . On adore le résultat ! #laboxfaitsoncinema #flowers #regram A post shared by La Box Fait Son Cinéma (@boxcinema) on Jul 28, 2016 at 3:39am PDT

Le buzz sur les réseaux sociaux

A ce jour, deux mille abonnés situés dans toute la France sont entrés dans le jeu. « Ils gardent le secret du titre qu’ils ont reçu pendant tout le mois. Ceux qui ont dérogé à cette règle se sont fait pourrir sur les réseaux sociaux », s’amuse Béatrice. Ensanglanté dans un escalier pour Psychose, avec des pétales de roses pour American Beauty ou vêtu d’un sac-poubelle pour Happiness Therapy, les adeptes ont, pour la plupart entre 25 et 35 ans.

Sur le web, le succès du phénomène se traduit par de drôles de post sur Facebook, Instagram, Twitter et même You Tube avec ces spécialistes de l’ouverture de box qui nous offrent parfois des vidéo très drôles.

« Il y en a qui achètent leur box à l’unité, d’autres qui se font offrir l’abonnement de trois ou six mois en cadeau. A chaque fois, on a le choix entre DVD et blu-ray, et les vêtements sont adaptés à la taille et au sexe. » (la Box : 17, 90 € + 4 € de frais de port, l’abonnement 65,70 € pour 3 mois, 131,40 € pour 6 mois).

20 box à gagner

Pour fêter ce premier anniversaire 20 Minutes et La Box fait son cinéma vous proposent de gagner 20 boxes en postant ci-dessous des photos de vous déguisé selon la thématique du film de votre choix.

« Nous aussi, chaque mois, nous faisons gagner une Box à l’internaute qui nous envoie le cliché le plus créatif inspiré du coffret précédent », explique Béatrice Billon, cocréatrice de cette initiative avec Barbara Boesplug avec qui elle a aussi publié le livre Paris fait son cinéma (éditions du Chêne).

