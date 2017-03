Cinéma

INTERVIEW Emma Watson parle à «20 Minutes» de son rôle d'héroïne de « La Belle et la Bête » de Bill Condon…

Emma Watson dans La Belle et la Bête de Bill Condon - Walt Disney France

Caroline Vié Twitter

Emma Watson est lumineuse dans La Belle et la Bête de Bill Condon, adaptation en prises de vues réelles du film d’animation signé par Gary Trousdale et Kirk Wise en 1991. La jeune femme, aujourd’hui âgée de 26 ans, y chante les mélodies d' Alan Menken face à la Bête, jouée par Dan Stevens, l’un des héros de la série Downtown Abbey.

>> A lire aussi : «La Belle et la Bête»: «Les chansons insistent plus sur l’émotion que dans la version animée», confie le compositeur du film

Les amours de ces deux êtres que tout sépare n’ont rien perdu dans leur fraîcheur, ni de leur poésie. Alors que le film fait un carton mérité aux Etats-Unis, la comédienne, qui se déclare féministe et est ambassadrice de bonne volonté pour l’ONU, s’est confiée en toute liberté à 20 Minutes sur ses choix…

Avez-vous ressenti une pression à l’idée de jouer dans « La Belle et la Bête » ?

Bien sûr car c’est une histoire que les gens aiment tellement que se planter aurait été désastreux. La version de Jean Cocteau comme le film d’animation sont si réussis qu’il est difficile de passer après eux. Bill Condon et le compositeur Alan Menken ont su rester fidèles au sujet tout en innovant suffisamment pour ce soit intéressant.

Comment expliquez-vous le succès des chansons ?

Alan Menken a trouvé un style unique entre la musique pop et le classique. Les chansons n’appartiennent à aucun de ces genres, elles font plutôt le grand écart entre les deux et restent en mémoire dès les premièrss notes. Travailler avec Alan a quelque chose de magique, car il sait faire ressentir ce qui se passe à l’intérieur des personnages tout en soutenant leurs interprètes quand ils ont des angoisses à l’idée de chanter.

Avez-vous pensé à l’Hermione d’Harry Potter pour incarner Belle ?

Bien que je sois en phase avec ce type d’héroïnes, ce n’est pas un choix que j’effectue de façon consciente. Comme Hermione, Belle est une intellectuelle, courageuse et déterminée. C’est un bon modèle pour les petites filles et aussi pour les petits garçons. Je crois que le cinéma est un moyen efficace de montrer des valeurs positives, ce qui m’importe beaucoup.

#labelleetlabete Belle @Emma watson toujours sublime @20 Minutes @disneyfr A post shared by @caroklouk on Feb 20, 2017 at 7:55am PST

Échapperez-vous un jour à l’univers d’Harry Potter ?

J’y serai associée jusqu’à ma mort, mais j’en suis fière. Je fais partie de cette famille. Je suis allée voir Les animaux fantastiques au cinéma et Harry Potter et l’enfant maudit sur scène à Londres. Cet univers me passionne toujours autant. La façon dont J.K Rowling le fait évoluer est très excitante. Je ne m’en lasserai jamais.

L’après Potter a-t-il été difficile ?

Quand on commence sa carrière à neuf ans avec un personnage aussi fort qu’Hermione, il n’est pas évident de trouver un enthousiasme équivalent pour un autre rôle. J’aime profondément Hermione et il m’a donc fallu un temps d’adaptation pour accepter de la laisser partir, mais j’estime être très gâtée de jouer Belle.

Vous continuerez à faire des films pour les enfants ?

Evidemment, car c’est un public génial ! Les gamins sont plus bienveillants que les adultes même s’ils n’hésitent pas à dire franchement ce qu’ils pensent. Quoi de plus gratifiant que d’entendre un enfant me confier qu’Hermione lui a donné le goût de l’étude ? J’espère que Belle produira la même émulation en poussant les petits à lire. Montrer l’exemple me semble avoir plus d’impact que de dire aux gens ce qu’ils doivent faire.

Suite à une projection exceptionnelle de #LaBelleetlaBête en présence de l'équipe du film, découvrez les premiers avis de spectateurs ! pic.twitter.com/hdJICE8feZ — Disney (@DisneyFR) March 7, 2017

Estimez-vous être féministe ?

Absolument. Que ce soit à l’école ou dans ma famille (où j’ai quatre frères), on m’a toujours soutenu que les filles et les garçons avaient les mêmes droits. Le monde m’a rendue féministe en me montrant que ce n’est absolument pas vrai. Il y a encore beaucoup à faire pour changer les comportements et les mentalités. Cela me tient à cœur et mes choix reflètent cela.

Entre nous, ne trouvez-vous pas que la Bête est moins sexy quand elle redevient humaine ?

Je suis d’accord mais cette métamorphose est indispensable car elle montre l’évolution intérieure de cet homme qui change parce qu’il aime et est aimé. C’est une métaphore : le film montre qu’on peut s’éprendre de quelqu’un qui ne vous ressemble pas. On attache trop d’importance à l’apparence physique. Je suis très différente dans la vie de celle que l’on voit sur les couvertures des magazines et pourtant, c’est toujours moi !

Emma Watson et le réalisateur Bill Condon sur le tournage de La Belle et la Bête - Walt Disney France

Mots-clés :