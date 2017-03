Cinéma

FANTASTIQUE Sortie de « Zoologie », fable fantastique, drôle et cruelle, récompensée du prix « 20Minutes d’audace » au Festival des Arcs…

Natalya Pavlenkova dans Zoologie de Ivan I. Tverdovsky - Arizona Distribution

Caroline Vié Twitter

Que feriez-vous si une queue vous poussait dans le bas du dos ? Une vraie queue rose vif comme celle d’un rat, en plus charnue ? C’est ce qui arrive à l’héroïne deZoologie, fable fantastique drôle et cruelle venue de Russie et récompensée par les jurés de 20 Minutes au Festival des Arcs pour son audace et son originalité.

Ivan I. Tverdovsky a voulu rendre hommage à la différence sous toutes ses formes en affublant cette femme entre deux âges, brillamment incarnée par Natalya Pavlenkova, d’un appendice pour le moins surprenant. « Les gens ne recherchent plus leur individualité, au lieu de cela ils se tournent vers quelque chose d’universel », déclare le cinéaste dont le ton irrévérencieux a séduit notre jury.

Prenez la queue…

David Cronenberg s’est penché sur le berceau du réalisateur de Classe à part (2015) mais ce dernier a rajouté une bonne dose d’humour aux mutations physiques dont le maître canadien a fait sa spécialité. « Pour moi, la queue symbolise quelque chose de spécial au même titre que les opinions politiques, les goûts musicaux ou artistiques, l’orientation sexuelle ou l’origine de chacun », précise-t-il. Cet ajout inattendu permet à une employée terne de se découvrir une nouvelle jeunesse loin de sa mère autoritaire confite en dévotions et des collègues qui la persécutent..

Natalya Pavlenkova dans Zoologie de Ivan Tverdovsky - Arizona Distribution

Une vraie queue

Natalia Pavlenkova rend crédible la métamorphose de cette vieille fille qui suscite soudain l’intérêt d’un séduisant médecin. Le langage corporel de la comédienne, contrainte d’évoluer avec sa queue, est tout aussi impressionnant que dérangeant. « J’avais besoin de cette queue sur le plateau. De plus, l’actrice n’était pas autorisée à la quitter. Elle devait vivre toute l’histoire en la portant, » insiste le réalisateur qui dénonce le cynisme et/ou la bêtise de ses concitoyens en plein cœur de la Russie de Poutine.

Une femme de tête

Ode à la singularité dans un pays où la conformité est reine, Zoologie est aussi un magnifique portrait de femme mûre qui s’affirme pour la première fois dans un milieu hostile. A l’heure où le jeunisme est roi, n’est-ce pas faire preuve d’audace que de donner la parole à une femme qui n’a ni l’âge ni le physique d’un mannequin mais qui est prête à payer le prix fort pour vivre sa différence ? C’est avec enthousiasme que le jury de 20 Minutes a répondu « oui ». Souhaitons maintenant à Zoologie de ne pas finir en queue du box-office.

