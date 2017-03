Cinéma

MORPHING King Kong revient sur grand écran, ce mercredi 8 mars. Petit morphing rétro de ses précédentes « versions ».

King Kong et l'évolution de son faciès ces 84 dernières années - Dennis Van Tine/STAR MAX/AP/SIPA

Emilie Petit

Dans les salles obscures sort, ce 8 mars, un énième opus consacré au monstre plein de poil noir et attiré par les blondes longilignes : King Kong. Toujours aussi flippant, l’icône japonaise semble, aujourd’hui, plus vraie que nature. Rien à voir avec la bête velue de 1933 aux gestes saccadés et à la démarche peu assurée.

A l’occasion de la sortie de Kong : Skull island de Jordan Vogt-Roberts, 20 Minutes vous propose un retour sur l’évolution des faciès du gorille géant, tout au long de ces 84 dernières années.

Mots-clés :