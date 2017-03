Cinéma

FILM La productrice du court-métrage a publié des photos du tournage avec Hugh Grant…

Hugh Grant aux SAG Awards - WENN

20 Minutes avec agences

« Et le voilà. Notre Premier ministre. Encore. Et toujours sexy », avertit Emma Freud, en twittant une photo de Hugh Grant. Les premières images de Red Nose Day Actually, le court-métrage suite de Love Actually, ont donc été dévoillées par sa productrice, qui est aussi la femme de Richard Curtis, auteur et réalisateur du premier opus.

And here he is. Our Prime Minister. Again. And still hot. #rednosedayactually pic.twitter.com/yydy1Nc1l0 — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

Bien qu’il s’agisse d’un film court de 10 minutes qui sera diffusé sur BBC One dans le cadre d’une campagne de charité – le Red Nose Day, le 24 mars –, la ferveur des fans du film du Richard Curtis sorti en 2003 a transformé l’exercice en un événement cinématographique précédé d’un buzz phénoménal.

Une grande partie des comédiens originaux ont répondu à l’appel, et Hugh Grant en fait heureusement partie. Emma Freud partage d'ailleurs des photos de l'acteur dans son rôle de Premier ministre amoureux avec le hashtag « #hughgrantactually ».

Il n’en fallait pas plus pour émouvoir les fans désormais plus impatients que jamais de découvrir la suite des aventures des personnages dont ils n’ont pas de nouvelles depuis 14 ans.

David, marié et heureux

Emma Freud, loin d’être avare en scoops, a laissé filer de nombreuses informations à propos du personnage de Hugh Grant en publiant plusieurs photos de la journée de tournage du comédien, en précisant que David était (toujours) marié et heureux. Ce qui rassurera tous les fans.

Our pm is still married. And she's still lovely. #rednosedayactually pic.twitter.com/MGtUVDGiBE — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

Mais au-delà de la plaisanterie, les tweets de la productrice rappelaient avec le hashtag #rednosedayactually que le plus important était l’événement caritatif organisé par l’association Comic Relief, qui utilise l’humour pour aider ceux dans le besoin.

The PM, his wife and the writer who never worked out a good camera face. #rednosedayactually pic.twitter.com/TT0pZB5p2P — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

Le court-métrage est réalisé par Richard Curtis et réunira Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neesson et tous les autres comédiens du film original, sauf Alan Rickman, disparu l’année dernière, à qui le film sera peut-être dédié, et celle qui jouait son épouse, Emma Thompson.

