DESSIN ANIME Justin Timberlake et Anna Kendrick ont déjà signé pour la suite des aventures des lutins bariolés…

Justin Timberlake à l'avant-première de Trolls - WENN

20 Minutes avec agences

L’année dernière, Justin Timberlake a connu un joli petit succès grâce à sa participation au film Trolls, le dessin animé DreamWorks auquel il a prêté sa voix avec Anna Kendrick. Les aventures des lutins bariolés et chevelus ont su séduire les petits, et le morceau que le chanteur a signé pour le film, Can’t Stop the Feeling, a fait le tour des ondes.

Le succès et le bon esprit du projet ont visiblement convaincu DreamWorks de remettre le couvert, et comme le signale Moviefone, ils ont annoncé sur Twitter que le dessin animé aurait bien une suite.

Il faudra néanmoins s’armer de patience, puisque le temps de réunir à nouveau Justin Timberlake et Anna Kendrick, le studio ne prévoit pas la sortie avant… le printemps 2020 !

Can’t stop the feeling! @AnnaKendrick47 and @jtimberlake are back as Poppy and Branch in Trolls 2. In theaters April 10, 2020. pic.twitter.com/kNjkPOe7J1 — DreamWorks Trolls (@Trolls) February 28, 2017

Papa chanteur, mais aussi acteur

Depuis son grand retour avec son double album The 20/20 Experience, Justin Timberlake semble gérer sa carrière avec un peu plus de détachement qu’à une époque. Le chanteur prend son temps, et pour cause : il est devenu papa d’un garçon, Silas, âgé de bientôt deux ans, qu’il a eu avec Jessica Biel.

Happy Halloween from Poppy, Branch and lil Branch. We be Trollin'... A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Oct 31, 2016 at 5:48pm PDT

Evidemment, le couple n’a d’yeux que pour leur petit garçon, mais petit à petit, Justin Timberlake se remet au travail. Attendu dans Wonder Wheel, le prochain film de Woody Allen dans lequel il retrouvera Kate Winslet et Juno Temple, il n’a pas encore d’autres films en projets avant le très lointain Trolls 2.

De là à croire qu’il serait en train de préparer un retour en studio, il n’y a qu’un pas… D’autant que l’année dernière déjà, au moment de la sortie de Can’t Stop the Feeling, Justin Timberlake sous-entendait qu’il avait quelques projets musicaux à concrétiser. En 2017, donc, peut-être ?





