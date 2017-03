Cinéma

TRAILER Le cinquième épisode de « Pirates des Caraïbes » aura droit à des flash-back et donc à un Jack Sparrow tout jeunot, a priori aussi interprété par Johnny Depp…

Oh un jeune Jack Sparrow (et Johnny Depp) dans «Pirates des Caraïbes - La vengeance de Salazar» - Disney

En salle le 24 mai prochain, Pirates des Caraïbes - La Vengeance de Salazar marque le retour de Jack Sparrow six ans après le dernier épisode, La Fontaine de Jouvence…. dans laquelle Johnny Depp semble avoir bu une grande gorgée. En effet, à la vue de la dernière bande-annonce, l’acteur n’a jamais eu l’air aussi en forme. On lui donnerait 20 ans à nouveau.

Lifting numérique

Ah, on me dit dans l’oreillette qu’il a en fait rajeuni grâce à la magie des effets spéciaux - peut-être la même technologie que pour Princesse Leïa dans Rogue One - et que le film comportera plusieurs flash-back afin d’expliquer pourquoi Salazar, joué par Javier Bardem, déteste tant Jack Sparrow. Une histoire de Triangle du Diable.

A noter qu’en plus des nouveaux venus Kaya Scodelario et Brenton Thwaites, Pirates des Caraïbes 5 (et oui déjà) marquera le retour de Geofrrey Rush en Capitaine Barbosa… et d’Orlando Bloom en Will Turner.

