20 Minutes avec agences

Lors de la cérémonie des Oscars 2017 organisée ce dimanche à Los Angeles (Etats-Unis), la photo de la productrice Jan Chapman est apparue sur les écrans pendant l’hommage aux professionnels du cinéma décédés au cours de l’année passée. L’Australienne est pourtant bien vivante et son visage a été affiché à la place de celui de sa compatriote, la costumière Janet Patterson, décédée en octobre dernier à l’âge de 60 ans.

“I am alive and well and an active producer," says Jan Chapman of #Oscars "In Memoriam" mix-up https://t.co/IqcBI23gHo pic.twitter.com/Sc18JQgrGv