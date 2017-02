Cinéma

RECOMPENSE «20 Minutes» a recueilli à chaud les réactions des lauréats à leur sortie de la scène de la salle Pleyel...

Le bonheur de Xavier Dolan, réalisateur de Juste la fin du monde - Caroline Vié

Ce qui est bien dans la salle de presse des César, c’est qu’on y voit des visages heureux, ceux des lauréats qui descendent parler aux journalistes après avoir reçu leurs trophées. Cette année, personne n’a snobé la presse écrite après la cérémonie diffusée sur Canal +.

Même George Clooney est passé lui faire un petit coucou. 20 Minutes a pu croiser les heureux gagnants et recueillir leurs réactions à chaud alors qu’ils seraient encore leur précieux trophée dans leurs bras.

George Clooney, la classe personnifiée

Il a presque failli déclencher une émeute, le roi George, mais il est resté tout sourire comme si de rien n’était. Il a juste déclaré qu’il ne se lancerait pas en politique. « La maturité m’a poussé à me recentrer sur le cinéma et la réalisation ». Il n’a pas parlé de sa future paternité et sa femme, Amal, est restée tranquillement dans la salle.

Isabelle Huppert, comblée avant Hollywood

Le bonheur d’Isabelle Huppert faisait plaisir à voir. La comédienne, célébrée pour son rôle de femme violée dans Elle de Paul Verhoeven s’est félicitée d’avoir accepté ce rôle. « On peut vivre sans prix, avoue-t-elle, mais cela fait très plaisir d’en recevoir un. » Elle a admis être nerveuse avant de partir à Hollywood ce samedi pour les Oscars, tout simplement parce qu’elle déteste l’avion.

#césar2017 Isabelle Huppert, malicieuse avec sa statuette. A post shared by @caroklouk on Feb 24, 2017 at 5:30pm PST

Le bonheur de Xavier Dolan

Il faisait un brin la tête, Xavier Dolan quand il est venu parler de son César du meilleur montage pour Juste la fin de monde même s’il essayait de faire bonne figure. C’est ensuite avec un sourire éclatant qu’il est revenu avec sa statuette de meilleur réalisateur et celle son acteur Gaspard Ulliel. « La France m’a toujours réservé une place particulière ! » s’exclame-t-il, entre rire et larmes. Enfin content.

François Ruffin, comme un vent de révolte

François Ruffin, réalisateur du brûlot politique Merci Patron !, n’en revenait pas d’avoir gagné alors qu’il a eu tant de mal à financer son film. « On nous disait que notre documentaire était de la merde en refusant de nous aider. Il a fallu tout faire avec les moyens du bord. Ce César marque le début du chemin d’un combat qui vise à mettre fin aux inégalités sociales », martèle-t-il.

La Courgette à l’honneur

Céline Sciamma (scénariste) et Claude Barras (réalisateur) se sont succédé face à la presse pour le merveilleux Ma vie de Courgette. « Je n’aurais jamais imaginé que ce bambin ouvrirait la porte à un cinéma d’animation axé sur le réalisme, avoue ce dernier. Le destin de Courgette est magique. » Un prodige qu’on aimerait voir se poursuivre aux Oscars pour lesquels le film est également nommé.

Félicitations à l’équipe de Ma Vie de Courgette qui remporte le #Cesar2017 du Meilleur Film d’animation. #annecyfestival 2016 pic.twitter.com/JjCRsnhNFd — Annecy Festival (@annecyfestival) February 24, 2017

Le règne des Divines sans clito

Avec trois César, Divines de Houda Benyamina triomphe. La réalisatrice et ses comédiennes également récompensées semblaient aussi complices qu’à Cannes mais la cinéaste avait dompté sa nature volcanique. « Ces récompenses me rendent optimistes pour l’avenir, surtout dans cette période difficile où la diversité semble constamment menacée », commente-t-elle sobrement. Pas un seul commentaire sur le fait qu’elle a du « clito » !

Houda Benyamina, Oulaya Amanra et Déborah Lukumuena, les - Caroline Vié

James Thierrée, clown céleste

Quant à James Thierrée, lauréat du César du meilleur second rôle pour Chocolat de Roschdy Zem, il rayonnait de bonheur. « Pour moi qui suis plutôt connu pour mon travail sur scène, ce trophée est un encouragement à faire du cinéma, un art que j’apprécie de plus en plus. » Que voilà une bonne nouvelle : cet acteur est tout simplement merveilleux ! On espère le retrouver l’an prochain pour de nouvelles aventures.

