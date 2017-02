Cinéma

RECOMPENSES La 42ème cérémonie des César en direct de la salle Pleyel à Paris, et sur Canal+ et Dailymotion...

La 42ème cérémonie des César, avec Jérôme Commandeur - Canal+

V. J.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Pas de président cette année, Polanski a renoncé suite à la mobilisation des réseaux sociaux et des associations féministes, et l'Académie a décidé de ne pas le remplacer

L'humoriste Jérôme Commandeur succède à Florence Foresti en présentateur et souhaite délivrer la «juste cérémonie» (c'est-à-dire moins de trois heures ?)

Un César d'Hollywood... pardon d'honneur sera remis à George Clooney, et la soirée est dédiée au grand bim badaboum Jean-Paul Belmondo

Elle et Frantz dominent les nominations (11 chacun), et Isabelle Huppert est favorite pour la meilleure actrice, mais attention à Virginie Efira en embuscade

18h45 : Caro in da place

Notre journaliste ciné embed est déjà sur place, pour la cérméonie vue des coulisses mais aussi donc - la preuve en image - pour le dîner de gala et la paaaaarty ! A la Peter Sellers ?

18h40 : Tout ce qu'il faut savoir sur les César 2017

Vous êtes prêt ? La télécommande sur le 4, le plateau TV sur les genoux, le fil Twitter ouvert, la blague sur Clooney «Un César, what else?» en brouillon... si non, il vous reste le temps du tapis rouge pour potasser notre guide : (not my) président, maître de cérémonie, nominations, favoris... et même des bingos.

Mots-clés :