Cinéma

RECOMPENSES Les César 2017, c’est vendredi soir à 21h, et « 20 Minutes » a tout prévu pour votre plateau télé, tout sauf les chips…

La 42ème cérémonie des César, avec Jérôme Commandeur - Canal+

V. J.

Vendredi à 21h, l’Académie des arts et techniques du cinéma remettra ses César pour la 42ème fois, une cérémonie en direct de la salle Pleyel à Paris et précédée de l’incontournable tapis rouge. Le tout retransmis sur Canal + et Dailymotion.

Au regard des éditions précédentes, la soirée peut être longue (euphémisme), avec son lot de sketchs, discours, surprises, larmes, malaise (TV), etc. Mieux vaut donc être préparé. Maître de cérémonie, invités d’honneur, favoris, bingos… 20 Minutes vous dit tout.

>> César: Comment les féministes ont mobilisé le Web pour faire renoncer Polanski à présider

Le président

Bah y en a pas, ou plus. En effet, l’annonce que Roman Polanski présidera les César 2017 a soulevé une vague d’indignation sur les réseaux sociaux et parmiles associations féministes. Alors que l’Académie avait l’embarras du choix, elle a choisi un cinéaste multi-récompensé, et même césarisé, ok, mais également un homme poursuivi depuis quarante ans par la justice américaine pour le viol présumé d’une mineure en 1977. Face à la polémique et à la mobilisation, Polanski renonce. Le président de l’Académie, Alain Terzian, lui apporte son soutien ( « Il était un choix indiscutable »), et en conséquence, décide de ne pas le remplacer. Pas de président, pas de scénario malaise, pas de blague du maître de cérémonie.

>> Jérôme Commandeur aux César 2017: «Il faut savoir où on est et à qui on s'adresse»

Le maître de cérémonie

Avouons-le, le nom de Jérôme Commandeur comme chef d’orchestre des César ne fait pas forcément rêver. Surtout avec le souvenir encore vif et drôle de « la number one Florence Foresti ». C’est lui-même qui le dit. Mais il faut laisser le bénéfice du doute à l’humoriste, après tout, son sketch était une des bonnes surprises de 2016. « Mon objectif est de délivrer la "juste cérémonie", confiait-il à 20 Minutes. Il faut bien savoir où on est et à qui on s’adresse. Je ne compte pas faire un spectacle en forme de CV pour montrer tout ce que je sais faire. Je garde en tête que des gens sont là, à attendre un César et qu’ils ne seront pas forcément captivés par les vannes du mec sur scène. » A titre d’exemple, son teaser featuring Bébel fait le job.

Avec @commandeur_j aux commandes, la Cérémonie des #César2017 va casser la baraque le vendredi 24 février à 21H00 en clair sur Canal+ ! pic.twitter.com/Dzk81gAUOd — CANAL+ (@canalplus) February 15, 2017

Le César d’Hollywood

Il est question ici du César d’honneur, mais autant appeler un chat un chat. Depuis plusieurs années, l’Académie ne salue que les carrières d’acteurs ou auteurs américains : Harrison Ford, Quentin Tarantino, Kate Winslet, Kevin Costner, Scarlett Johansson, Sean Penn, Michael Douglas… la liste est tellement longue qu’elle tourne au mauvais running gag. Rebelotte cette 49ème cérémonie avec un César pour George Clooney, remis des mains de… Hein ? Lui ? Whoua, sans déconner ! Sinon, Canal s’est senti obligé de faire une blague sur Avé César, son dernier film avec les frères Coen. So funny (ça veut dire trop de fun en anglais).

>> A lire aussi : La 42e cérémonie des César sera dédiée à l'acteur Jean-Paul Belmondo

Le Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, 83 ans, 50 ans de carrière, 130 millions de spectateurs, 1 César. Vous avez bien lu, l’acteur n’a été césarisé qu’une seule fois, en 1989 pour Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch. Mais il n’est pas venu chercher son prix, il était tranquille chez lui. En fait, les cérémonies, Bébel s’en fout. A sa nomination, il avait expliqué que le public était son seul jury, et invité les votants à reporter les voix qui lui étaient destinés sur les autres nommés. Mais ce n’est pas tout, si Belmondo a une dent contre les César, c’est qu’il a une dent contre César l’artiste, qui ne s’entendait pas avec son père, le sculpteur Paul Belmondo. A l’âge de la sagesse, l’acteur a finalement accepté que cette année la cérémonie lui soit dédiée. Prévoir 10 minutes de standing ovation. Minimum.

>> Omar Sy: «Comment pourrait-on être blasé à l'idée de remporter un César?»

Les favoris

Avec 11 nominations chacun, Elle et Franz partent grands favoris. Ses récompenses outre-Atlantique et la nomination à l’Oscar d’Isabelle Huppert pourraient jouer en faveur du premier, le film de Paul Verhoeven, mais attention, François Ozon est un habité des César. De même, pour le meilleur film, la surprise pourrait venir de Divines, nommé quand même sept fois. Avec leurs neuf et huit nominations, Ma Loute et Mal de pierres pourraient également se partager les prix secondaires. Si le César de la meilleure actrice a de fortes chances de se jouer entre Zaza super star et Virginie Efira pour Victoria, il est plus difficile d’y voir clair chez Messieurs les acteurs : déjà une deuxième statuette pour Pierre Niney pour Frantz, deux ans après Yves Saint Laurent ?

>> César 2017: Onze nominations pour «Elle» et «Frantz» mais les jeux sont très ouverts!

Le bingo César

Rien ne ressemble plus à une cérémonie des César qu’une autre cérémonie des César. On espère se tromper, mais si c’est le cas - surtout si c’est le cas pendant trois heures -, des petits malins ont concocté des bingos César. Histoire de faire passer le temps. Et de boire. De l’eau, beaucoup d’eau. La grande famille du cinéma français ? Check. Xavier Dolan fait la gueule ? Doube check. On a un petit peu de retard ? Triple check.

Mots-clés :