DEAL Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci dans un nouveau film de gangster de Martin Scorsese, c'est possible, mais pour 100 milllions de dollars et sur Netflix...

Encore un gros coup pour Netflix. La plate-forme de vidéo en streaming a sorti le chéquier pour s’offrir The Irishman, la prochaine réalisation de Martin Scorsese dotée d’un budget de 100 millions de dollars et d’une affiche quatre étoiles : Robert De Niro dans le rôle-titre, et on parle également de Joe Pesci et Al Pacino. Le duo légendaire de Heat (et du nanar La loi et l’ordre mais chut) reformé ?

Un projet ambitieux

Selon le site IndieWire, Netflix a profité du départ de Brad Grey, un proche de Scorsese, à la tête de Paramount Pictures, pour s’immiscer dans les affaires. « Le projet est très ambitieux, et Paramount n’était pas en position de prendre des risques. De cette façon, Scorsese peut faire le film qu’il veut », confie une source proche du dossier. Comme rajeunir Robert De Niro de 30 ans grâce aux effets spéciaux, en mode Benjamin Button.

The Irishman signe le retour de Martin Scorsese au film de gangster après Les Affranchis, Mean Streets ou Casino, et raconte l’histoire vraie de Frank Sheeran, syndicaliste devenu tueur à gages dans les années 1960-70, et lié au meurtre de Jimmy Hoffa, figure historique de la mafia. Netflix devrait proposer le film en exclusivité à ses 93 millions d’abonnés à travers le monde en 2019.

