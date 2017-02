Cinéma

PALMARES L'actrice sud-coréenne Kim Min-hee et le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis également récompensés...

La réalisatrice hongroise Ildiko Enyedi et son Ours d'or pour «On Body and Soul» - Markus Schreiber/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Premier des grands festivals de l’année, la Berlinale a rendu samedi soir son palmarès, avec en tête le film hongrois On Body and Soul, une histoire d’amour poétique se déroulant dans un abattoir. Ce long métrage d’Ildiko Enyedi, Caméra d’or à Cannes en 1989, a obtenu l’Ours d’or de la 67e Berlinale, face notamment à L’autre côté de l’espoir du Finlandais Aki Kaurismäki, un plaidoyer pour les réfugiés, grand favori qui repart avec en lot de consolation le prix de meilleur metteur en scène.

« Le jury est tombé amoureux de ce film, non seulement grâce à ses qualités mais aussi car il nous rappelle un mot que nous utilisons parfois trop facilement : la compassion », a déclaré son président, le cinéaste néerlandais Paul Verhoeven.

>> Berlinale 2016: Ours d'or du meilleur film au documentaire sur les réfugiés «Fuocoammare»

Prix de la meilleure actrice pour « Mademoiselle » Kim Min-hee

Le prix du meilleur scénario revient à Una mujer fantastica du Chilien Sebastian Lelio, portrait d’une femme transgenre qui doit se battre pour exister à la mort de son compagnon. Son actrice Daniela Vega, elle-même transgenre, a fait sensation à Berlin, mais c’est finalement Sud-coréenne Kim Min-hee, la « Mademoiselle » de Park Chan-Wook qui a été récompensée pour son rôle dans le film de son compatriote Hang Sang-soo, On the Beach at Night Alone. L’Autrichien Georg Friedrich, vu cette année dans deux films en compétition, a été couronné pour son rôle dans Bright nights, où il incarne un père taiseux qui tente de renouer avec son fils adolescent lors d’un road trip en Norvège.

>> A lire aussi : Cinq détails qui font de la Berlinale un festival plus cool que Cannes

Grand prix pour le franco-sénégalais Alain Gomis

Parmi les autres prix décernés, le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis a reçu le Grand prix du jury pour son film Félicité, seul film africain en compétition et portrait d’une chanteuse de bar à Kinshasa se battant pour son fils victime d’un accident.

Cette année, la Berlinale s’est transformée en tribune pour les opposants à la politique de Donald Trump et à son décret migratoire, actuellement suspendu, visant des pays majoritairement musulmans. « Je veux que l’on sache qu’il y a de nombreuses personnes dans mon pays qui sont prêtes à résister », a déclaré dès l’ouverture l’actrice américaine et membre du jury Maggie Gyllenhaal. Egalement membre du jury, le Mexicain Diego Luna a lui profité de son passage pour manifester devant l’ancien mur de Berlin et dénoncer le projet de barrière entre le Mexique et les Etats-Unis que souhaite bâtir M. Trump.

Mots-clés :