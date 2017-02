Cinéma

CINEMA Les fans qui l’attendaient cette année vont devoir encore patienter pour revoir la famille Verneuil dans les salles obscures…

Christian Clavier dans «Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?» - Limon Yapım

Inès Chapon

La famille Verneuil se fait désirer. La suite de Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ?, qu’on attendait plutôt pour 2017, n’arrivera pas en salle avant la fin de l’année prochaine. Le réalisateur et scénariste Philippe de Chauvron l’a annoncé jeudi au cours de l’émission La cour des grands sur Europe 1. Le tournage devrait commencer au printemps 2018 pour une sortie quelques mois plus tard.

Qu’est-ce qu’on a fait au casting ?

Dès 2014, les deux comédiens Frédéric Chau et Medi Sadoun avaient annoncé que le film aurait une suite avec les mêmes acteurs, mais rien n’était concret à l’époque. Cette fois, le réalisateur Philippe de Chauvron croit tenir le bon scénario. « On a enfin trouvé une histoire qui nous plaisait et qui renouvelait le film tout en restant fidèle au premier », a-t-il assuré sur Europe 1.

>> A lire aussi : En 2016, le cinéma français a connu un sérieux recul à l'international

Le 27 novembre dernier, lors de sa première diffusion à la télévision par TF1. Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? avait été choisi par 40,8 % des téléspectateurs. En salle, le film avait attiré plus de 12 millions de personnes, soit plus qu’Amélie Poulain (2001) ou Les Bronzés 3 (2006). La comédie est ainsi le 19e plus gros succès de tous les temps, toutes nationalités confondues, et le septième plus gros succès français. Pour dépasser un tel score avec la suite, il va falloir s’accrocher.

Mots-clés :