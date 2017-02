Cinéma

CINEMA Et cette traduction risque de beaucoup faire parler…

Le prochain volet «Star Wars» a enfin son titre français - Copyright Walt Disney Studios Motion Pictures

C.W.

Il y a à peine un mois, le monde entier découvrait enfin le titre du 8e volet de Star Wars, dont la sortie est prévue pour décembre 2017 : The Last Jedi. Mais si le titre anglais demeurait finalement très énigmatique, sa traduction officielle française apporte désormais une nuance non négligeable : Les derniers Jedi.

Le, la, les ?

Alors que les fans de la saga misaient plutôt sur un titre au singulier, « le dernier Jedi », le titre français du 8e volet vient de relancer les spéculations autour de ce nouveau Star Wars. La question étant bien évidemment : qui peuvent bien donc être CES derniers Jedi ? Luke Skywalker qui devrait faire son grand retour ? Rey, plutôt prometteuse dans le dernier chapitre ? Les 10 prochains mois risquent d’être agités…

Mots-clés :