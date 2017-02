Cinéma

COULISSES Cette semaines, deux stars joueuses, un trader malade et un papa possessif vont fasciner les spectateurs...

Guillaume Canet dans «Rock'n Roll» au cinéma le 15 février 2017 - Les Productions du Trésor

Caroline Vié et Thomas Lemoine

Guillaume Canet et Marion Cotillard jouent avec l’image de leur couple. Dane DeHaan se fait malmener dans une clinique inquiétante et Jérémie Elkaïm se perd en pleine nature avec ses fils dans trois longs-métrages sortis cette semaine.

Dans la vie, dans la clinique et dans les bois

Pour Rock 'n roll, Guillaume Canet, s’amuse à réinventer sa vie avec Marion Cotillard, sa compagne à la ville. Il la montre comme une comédienne tellement prise par son boulot qu’elle se met à parler québécois pour pouvoir tourner avec Xavier Dolan. Le réalisateur canadien l’a d’ailleurs aidée pour l’écriture des ses répliques tordantes.

Gore Verbinski fait frissonner en envoyant un Rastignac de la finance mener l’enquête dans un hôpital dont les patients ne sortent jamais. A cure for life, thriller brillant, envoûte autant qu’il fait frissonner par son intelligence et sa beauté plastique. Un chouette moment si on aime avoir peur !

Gilles Marchand fait aussi fort avec Dans la forêt, l’histoire angoissante d’un papa qui part en vacances avec ses deux fils. Il fait monter la tension dans leurs rapports sans qu’on sache si l’homme est dangereux ou non. Ce superbe film d’atmosphère est particulièrement flippant. Courez vite le découvrir.

