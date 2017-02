Cinéma

DRAME «Loving» revient sur le combat d'un couple mixte pour pouvoir s'aimer dans l'Amérique des années 1950...

En 1958, Mildred et Richard Loving se marient et c’est le début de leur calvaire car il est blanc et elle est noire. Jeff Nichols revient sur cette histoire vraie pour Loving qui semble plus que jamais d’actualité dans l’Amérique de Donald Trump.

Joel Edgerton et Ruth Negga (citée à l’Oscar 2017) sont bouleversants dans la peau de ce couple qui va se battre pour pouvoir s’aimer dans un état où les mariages mixtes sont passibles de prison et où ils n’ont même pas le droit de se voir encore mois d'avoir des enfants.

Une histoire d'amour avant tout

« Dans ce film, je parle des droits civils mais je raconte aussi une histoire d’amour », expliquait le réalisateur de Mud (2012) et Midnight special (2016) au Festival de Cannes. C’est pourtant le combat de ce couple de petites gens devenues des symboles malgré eux que le cinéaste décrit avec une passion communicative. Il mêle l’intime à l’historique avec maestria et n’a pas besoin de pathos pour faire pleurer le spectateur.

Si l’issue heureuse du procès en 1967 est bien connue des Américains, ce n’est pas là que réside l’intérêt de cette œuvre puissante malgré sa facture classique. C’est dans sa générosité et dans le fait de souligner la mixité qui fait la grandeur de son pays que le cinéaste puisse sa force. « J’ai essayé de restituer l’essence des Loving et de leur histoire avec autant d’admiration que de respect », insiste-t-il.

Un message profondément humaniste

A l’heure où la xénophobie semble avoir de nouveau le vent en poupe aux Etats-Unis, ce film profondément humaniste vise à la fois le cœur et la tête. Il fait mouche sur ses deux cibles. Il donne aussi à espérer que ce type de luttes se conjugue désormais définitivement au passé.

