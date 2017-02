Cinéma

INTERVIEW Marion Cotillard et Guilaume Canet se sont confiés à « 20 Minutes » à l’occasion de la sortie de cette comédie tordante…

Marion Cotillard et Guillaume Canet dans Rock n' roll de Guillaume Canet - Jean Claude LOTHER / LES PRODUCTIONS DU TRESOR – PATHE PRODUCTION – M6 FILMS – APPALOOSA CINEMA – CANEO FILMS

Marion Cotillard et Guillaume Canet jouent avec leur image dans Rock 'n roll qu’il réalise. Cette comédie originale riche en séquences d’anthologie plonge dans l’intimité de leur couple ou plutôt sur la façon dont le monde extérieur peut l’imaginer.

Epaulés par des complices comme Gilles Lellouche, Lætitia et Johnny Hallyday, Camille Rowe, Yvan Attal et Kev Adams, le duo fait montre d’un sens de l’autodérision réjouissant. Il s’y montre en comédien un brin oublié qui n’accepte de vieillir. Elle y apparaît en casse-pieds obnubilée par son métier au point de ne plus s’exprimer qu’en québecois avant de tourner avec Xavier Dolan. 20 Minutes a eu la chance de rencontrer ce duo de choc aussi adorable que talentueux.

Comment est né ce projet ?

Guillaume Canet : L’idée m’est venue après qu’une journaliste m’a confié qu’elle ne me trouvait pas très « rock ». Cela m’a semblé incroyable qu’elle puisse me dire une chose pareille, sans filtre… Maintenant, j’aimerais la retrouver pour lui dire que je lui suis reconnaissant.

Marion Cotillard : Quand Guillaume m’a parlé de cet entretien ahurissant où la journaliste - qui le rencontrait pour la première fois - lui exposait ses vues sur la façon dont il vivait sa vie avec moi, son fils et ses chevaux, j’ai senti qu’il tenait un sujet en or.

Peut-on considérer que "Rock 'n roll" est une réponse à l’égard de la presse people ?

M.C. : Non, on ne fait pas un film pour une raison pareille ! C’était une façon de jouer ensemble avec ce que nous vivons et ce que les gens imaginent de nous sur le mode de la farce. Le couple du film nous ressemble par bien des côtés. C’est une extrapolation de ce que nous sommes réellement…

G.C. : C’est nous sans être nous. Certaines choses sont vraies, d’autres pas. Aujourd’hui, on vit tellement dans le mensonge que cela me donnait une grande liberté d’expression. Les gens s’imagineront que ce qui est vrai dans le scénario est inventé et réciproquement. Je trouve cela très drôle.

On va vraiment parler fringues@marioncotillard ?!! C'est bien Rock ça non ?! 😂 #casquettebatman #oukelleestmachaussette #oscarwinnermarioncotillard #RockNRollChallenge 🖕🏻 A photo posted by Guillaume Canet (@guillaumecanetofficiel) on Jan 5, 2017 at 8:38am PST

Marion a-t-elle eu du mal à se laisser convaincre ?

G.C. : Son acceptation était la condition sine qua non pour faire le film. Elle m’a dit qu’elle était prête à le faire si c’était drôle. Bonjour la pression ! Je craignais qu’elle me jette le scénario à a la figure mais une seule chose l’a chiffonnée…

M.C. : Le fait que mon personnage fasse un potager dans l’appartement sans lumière en plein mois de février. J’avais peur d’avoir l’air d’une bouffonne ! J’ai fini par lâcher l’affaire que je me suis rendue compte que j’étais relou.

Et votre combat en photo sur les réseaux sociaux, c’était un coup de promo ?

G.C. : Pas au départ. J’ai taquiné Marion avec une photo où elle dort la bouche ouverte et elle a renchéri. Puis on s’est rendu compte que c’était dans l’esprit du film et que ça faisait rire les gens autant que nous. Alors, on a sorti les dossiers…

M.C. : Il est clair que si ça avait été prévu comme promo au départ, il y a des photos que je n’aurais pas laissées passer. Mais là, c’était rigolo de se taquiner l’un l’autre ! En France, on manque souvent de simplicité. C’est un défaut que Guillaume et moi n’avons pas. Nous aimons rire de nous-même. Et tant pour ceux que cela chagrine !

Prends ça papy! #adadasurmaprostate 💥🤣💥#rocknrollchallenge de mes deux A photo posted by @marioncotillard on Jan 6, 2017 at 9:03am PST

