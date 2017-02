Cinéma

DVD Une magnifique ressortie en vidéo permet de redécouvrir ce film de Francis Ford Coppola qui a changé la vie de ses acteurs…

Laurence Fisburne, Matt Dillon et Mickey Rourke dans Rusty James de Francis Ford Coppola - Universal/Wild Side

Caroline Vié Twitter

Bien que Rusty James (1983) fut un échec commercial cuisant, Francis Ford Coppola avoue qu’il s’agit de l’un de ses films préférés dans sa filmographie. « Quand je le revois, je me dis que tout y est réussi et que j’aurais aimé conserver cette qualité et cette passion dans tous mes longs-métrages » dit-il dans un commentaire (sous-titré en français) du sublime coffret édité par Wild Side.

Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane, Laurence Fishburne, Dennis Hopper et Nicolas Cage, neveu du cinéaste qui fait ici ses débuts à l’écran, composent la distribution de ce drame tourné en noir et blanc autour de rivalités de gangs. « C’était un rêve que d’être parvenu à fédérer tous ces talents autour de moi », avoue le réalisateur qui avait signé Outsiders l’année précédente.

La révélation de Nicolas

« Ce film a changé ma vie, a confié Nicolas Cage à 20 Minutes. J’étais un gamin de dix-sept ans tout timide à l’époque et j’avais l’impression de bosser en famille car mon oncle Francis écoutait mes suggestions. C’est après Rusty James que j’ai été convaincu que j’allais devenir un comédien professionnel. » Son personnage vole la sculpturale Diane Lane au chef de bande Matt Dillon dans le film mais ce dernier ne lui en a pas tenu rigueur. « Francis parvenait à maintenir une atmosphère de sérieux et de décontraction sur le tournage ce qui n’était pas évident au milieu de tous ces jeunes mecs au sang chaud. »

Mickey et Matt, frères à l'écran

Mickey Rourke conserve lui aussi un souvenir très chaleureux de Rusty James. « Mon personnage de Motocycle Boy, loubard charismatique m’a longtemps collé à la peau. Sans lui, Michael Cimino n’aurait sans doute jamais pensé à moi pour L’année du dragon.» Le flegme de Rourke fait des étincelles dans la peau de cet être de peu de mots qui tente de protéger son cadet incarné par Matt Dillon, épatant de charme juvénile dans le rôle-titre. « C’est sans doute l’un des films les plus personnels de Coppola puisqu’il rend hommage à son frère », se souvient ce dernier.

"Si on me demandait de choisir un film que j'aime, parmi ceux que j'ai réalisés, je choisirais RUSTY JAMES" Francis F. Coppola pic.twitter.com/44w0BQbR1V — Wild Side (@wildsidecats) February 9, 2017

Et Sofia en star invitée

Les spectateurs les plus observateurs reconnaîtront une petite fille aux longs cheveux et aux grands yeux qui joue la sœur de Diane Lane. Il s’agit de Sofia Coppola, fille du cinéaste et future réalisatrice de Marie-Antoinette. « J’ai toujours emmené mes enfants sur mes tournages et je pense leur avoir communiqué le virus du cinéma », reconnaît Francis Ford Coppola. Il l’inoculera aussi à qui reverra ce grand film où il met merveilleusement en scène tout un firmament de stars juvéniles.

(Coffret édition collector : 50 €/ Blu-Ray 20 €)

Mots-clés :