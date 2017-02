Cinéma

Oui, vous avez bien lu, Cyril Hanouna pourrait bien se lancer dans le cinéma. L’animateur a annoncé qu’il travaillait sur un projet de long-métrage qui rassemblerait toute la bande de Touche pas à mon poste. Dans une interview radio pour l’émission Les médias en folie, le roi du paf a même donné quelques précisions sur le scénario qu’il était en train d’écrire avec son chroniqueur Jean-Luc Lemoine, et cela s’annonce palpitant.

« Ça va être très drôle, a assuré Cyril Hanouna. On est convoqué chez le notaire. Il nous met un film et c’est un mec disant qu’il nous a regardé toute sa vie, qui nous adorait, qu’on était sa seule famille, tout ça… ». Pas de chance pour lui, le « fanzouze » en question est décédé et il a décidé de léguer son hôtel de campagne à la bande de TPMP. « On arrive là-bas, et dès le premier soir, il y a un meurtre. Il y a un des chroniqueurs qui meurent. Quelqu’un veut récupérer l’hôtel rien que pour lui. », a expliqué Cyril Hanouna.

Le tournage du film, sobrement intitulé Scary Baba Hôtel, pourrait débuter cet été, même si l’animateur a concédé que s’en tenir à ce planning risquait « d’être très dur ». On n’y tient déjà plus, vivement la sortie de ce chef-d’œuvre annoncé.

