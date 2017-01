Cinéma

CINEMA «Little America» a déjà son réalisateur…

Le réalisateur Michael Bay - WENN

20 Minutes avec agences

Encore un nouveau projet pour Michael Bay. Comme l’annonce le Hollywood Reporter, le cinéaste va produire Little America, « une aventure futuriste dans une dystopie Trump-esque »

Michael Bay is producing a dystopian thriller about Trump’s America: https://t.co/3EmIV1e0BF pic.twitter.com/YcFVo31Wjk — Little White Lies (@LWLies) January 27, 2017

Dans un futur maussade dans lequel le Président aura mis les Etats-Unis en faillite, et où de nombreux Américains seront contraints d’émigrer en Chine afin de trouver du travail, Little America racontera l’histoire d’un milliardaire chinois, qui embauche un ancien des American Force Recon pour retrouver sa fille disparue. Des sources comparent le projet au thriller New York 1997, sorti en 1981.

Les droits du film ont été obtenus par Universal Pictures, pour une somme tenue secrète.

Une belle équipe

En plus de Michael Bay et sa société Platinum Dunes à la production, le film s’offre les talents de Rowan Athale (Waste Land) au scénario et à la réalisation.

Andrew Form et Brad Fuller, copropriétaires de Platinum Dunes avec Michael Bay, participeront également au projet.

L’univers dystopique ne leur est pas inconnu, puisqu’ils ont ensemble déjà produit la trilogie American Nightmare.

