AVENTURES Les deux jeunes acteurs du «Sac de billes» parlent de leur expérience sur ce film poignant...

Batyste Fleurial, Patrick Burel et Dorian Le Clech dans Un sac de billes de Christian Duguay - Thibault Grabherr, Quad, Forecast, Gaumont, TF1

Caroline Vié

Après le film, devenu un classique, de Jacques Doillon en 1975, c’est au tour de Christian Duguay de porter à l’écran le roman autobiographique de Joseph Joffo, Un Sac de billes ( Le livre de poche). Patrick Bruel et Elsa Zylberstein y incarnent les parents de deux gamins juifs qu’ils sont contraints d’envoyer seuls sur les routes de France pour leur permettre d’échapper aux nazis.

Le réalisateur de Jappeloud (2013) et Belle et Sébastien, l’aventure continue (2015) a aussi mis la main sur deux perles, les jeunes Batyste Fleurial et Dorian Le Clech pour prêter leurs traits à ces frères débrouillards livrés à eux-mêmes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Important pour les jeunes

« C’est un film important parce qu’il permet aux jeunes de mon âge de voir ce qui s’est passé pendant cette période », confie Dorian, 12 ans, à 20 Minutes. Batyste, son partenaire âgé de 17 printemps, renchérit : « Il y a une grande différence entre ce qu’on apprend en cours d’Histoire et le moment où on se retrouve réellement pris dans une bousculade entre des soldats nazis et des familles persécutées. »

Adaptation fidèle d #unsacdebilles ... Tres beau film, qu'il faudrait montrer dans les écoles. pic.twitter.com/dIxhZsrWSw — Amanda Sthers (@AmandaSthers) December 21, 2016

Comprendre les personnages

Christian Duguay leur a fait jouer des scènes difficiles comme celle où le père de famille gifle son fils pour lui apprendre à résister aux interrogatoires des Allemands. « Bien sûr, Patrick Bruel n’a jamais touché Dorian et nous avons rajouté des traces rouges sur les joues du petit en postproduction », précise le cinéaste. Cette séquence poignante est l’un des moments les plus touchants du film. « J’ai compris la réaction de cet homme qui frappe son fils pour lui sauver la vie », précise le jeune Dorian.

Baptyste - Caroline Vié

La réaction de Joseph Joffo

« Le tournage n’était pas dur mais on se donnait tellement qu’on était épuisés car Christian voulait vraiment qu’on se livre à fond et il n’hésitait pas à nous pousser », se souvient Batyste. Dorian est tout aussi enthousiaste que lui : « Ce n’était pas facile pour des gamins de notre époque d’imaginer ce que Joseph et son frère ont pu vivre », reconnait-il. Le vrai Joseph, 85 ans, a été bouleversé par le film et par ses deux jeunes interprètes. « Il m’a confié avoir eu l’impression de revoir sa vie », raconte Christian Duguay.

Deux futures stars ?

Les deux jeunes acteurs se consacrent maintenant à leurs études, Batyste en classe de seconde et Dorian en cinquième, mais ils se verraient bien poursuivre leur carrière dans le cinéma. « Même si ce n’est pas le cas, je suis fier d’avoir participé à Un sac de billes qui dénonce l’antisémitisme et le racisme : des sujets qui sont toujours d’actualité », martèle Batyste. Les deux jeunes gens peuvent aussi être fiers de leurs prestations.

