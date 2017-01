Cinéma

CINEMA Le film, qui n’a pas encore de titre, sortira en décembre 2018…

Woody Harrelson dans les tribunes du Parc des Princes, lors du match PSG - Toulouse, le 7 novembre 2015. - FRANCK FIFE / AFP

20 Minutes avec AFP

Après la saga Hunger Games, Woody Harrelson ajoute un nouveau blockbuster à sa filmographie. L’acteur jouera dans le nouveau spin-off de Star Wars consacré aux jeunes années de Han Solo, le pilote franc-tireur qui aide Princesse Leia et Luke Skywalker à combattre le maléfique Empire, a annoncé la société de production Lucasfilm mercredi.

« Un artiste profond »

Le Texan de 55 ans rejoint au générique Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian) et Emilia Clarke. « Nous ne pourrions être plus heureux de travailler avec un artiste d’une telle profondeur et d’un tel éventail de jeu. (…) Sa capacité à trouver de l’humour et du pathos, souvent dans les mêmes rôles, est véritablement unique », se sont enthousiasmés Phil Lord et Christopher Miller, les deux réalisateurs du film qui n’a pas encore de titre.

Ce nouveau spin-off, le deuxième après Rogue One sorti en décembre et qui a déjà accumulé plus de 900 millions de dollars (846 millions d’euros) de recettes dans le monde, devrait arriver en salles fin 2018. D’ici là, les fans de la saga découvriront l’Episode VIIIdès le 15 décembre.

