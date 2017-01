Cinéma

CINEMA L'acteur de 83 ans sera au centre de la 42e cérémonie des César, qui se déroulera le 24 février à Paris...

Jean-Paul Belmondo au 23e festival du film de Venise, le 8 septembre 2016. - G. Collet / Sipa

C. Ba. avec AFP

Canal + a annoncé mardi que la 42e cérémonie des César serait dédiée à Jean-Paul Belmondo. « Canal +, l’Académie des arts et techniques du cinéma et à travers eux, le cinéma français dédieront à Jean-Paul Belmondo la soirée de la 42e cérémonie des César », qui se déroulera en sa présence, a indiqué la chaîne, qui diffuse la cérémonie en direct et en clair.

Canal + devient Canal + Belmondo pour une semaine

Canal + profitera de l’occasion pour consacrer une semaine de programmation exceptionnelle à l’acteur d’A bout de souffle, du 18 au 23 février, avec des films et des hommages surprise. « A cette occasion, Canal + Cinéma deviendra Canal + Belmondo », annonce la chaîne.

La cérémonie se tiendra à la salle Pleyel, à Paris, avec l’humoriste Jérôme Commandeur comme maître de cérémonie. Les acteurs et films en compétition seront annoncés le 25 janvier prochain.

