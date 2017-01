Cinéma

CINEMA Si son divorce se passe mal, il peut compter sur ses collègues…

Brad Pitt - WENN.com

20 Minutes avec agences

Brad Pitt n’était pas attendu aux Golden Globes dimanche, et pourtant, il est venu présenter en personne Moonlight, film qu’il produit via sa société Plan B.

« Moonlight est né du courage de Barry Jenkins et de Tarell Alvin McCraney, celui de regarder le passé, d’embrasser le leur et de leur insistance à ne pas séparer le "maintenant", du "alors". Il est né du courage d’un groupe d’acteurs prêts à dévoiler leur âme, à laisser s’exprimer l’humanisme qu’il y a dans l’erreur et la faute. C’est la croyance profonde de Barry Jenkins selon laquelle nous nous tenons tous au seuil du changement et du pardon, et qu’à tous sera donné acceptation et amour de soi. Nommé pour six Golden Globes, voici Moonlight », a déclaré Brad Pitt.

Le visage visiblement émacié, il a cependant gardé le sourire, sans doute grâce au tonnerre d’applaudissements qu’il a reçu en arrivant sur scène. C’est surtout la réaction de Matt Damon, avec qui il partage l’affiche de la franchise des Ocean’s, qui a eu l’attitude la plus notable.

Matt Damon is VERY happy to see Brad Pitt. #GoldenGlobes pic.twitter.com/9m2NyeaFs2 — TODAY (@TODAYshow) January 9, 2017

Sa réaction est même devenue virale sur les réseaux sociaux.

Omfg Matt Damon's face when Brad Pitt was on stage omfgshskdneejdjeiebdndndjjd @ddmsen pic.twitter.com/uV8UujgK4X — Sera Sen (@Sarahashleee) January 9, 2017

New trending GIF tagged matt damon, golden globes, golden globes 2017 via Giphy https://t.co/9JJ5GdUvqW pic.twitter.com/uSBOf6i03F — HastyVesti (@merryicuc) January 9, 2017

Un soutien affiché

Brad Pitt traverse actuellement un divorce difficile avec Angelina Jolie. L’actrice a obtenu la garde de leurs six enfants et il n’a droit qu’à des visites hebdomadaires supervisées par un thérapeute. Il a été accusé de violences envers Maddox, l’aîné de la fratrie et adopté par Angelina Jolie avant sa rencontre avec Brad Pitt. Le FBI ainsi que les services sociaux à l’enfance ont de fait enquêté sur le comédien.

Angelina Jolie’s Lawyer: Brad Pitt ‘Terrified the Public Will Learn the Truth’ (via @PopCrush) https://t.co/RRxXeXUMGP — TMZ (@TMZ) January 8, 2017

Si Brad Pitt est sorti blanchi de cette enquête, les attaques lancées par le camp d’Angelina Jolie continuent.

La dernière en date vient de l’avocate de la comédienne, Laura Wasser, qui a finalement accepté que les documents du divorce soient scellés, mais a ajouté que si Brad Pitt souhaitait que le public n’y ait pas accès, ce n’est pas pour protéger la vie privée de leurs enfants, mais parce qu’il est « terrifié à l’idée que le public apprenne la vérité », comme l’ont rapporté plusieurs médias dont TMZ et Popcrush.

Brad Pitt n’a donc pu qu’apprécier le soutien reçu de ses pairs dimanche soir. Sans compter que Moonlight est reparti avec le Golden Globe du meilleur drame, et avait été nommé six fois…

