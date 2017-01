Cinéma

Jimmy Fallon présente les 74e Golden Globes, le 8 janvier 2017. - Chris Pizzello/AP/SIPA

C’est reparti. En attendant les Oscars, ce sont les Golden Globes qui se tiennent cette nuit à Hollywood. La cérémonie, qui récompense à la fois le meilleur du cinéma est cette année animée par le présentateur et artiste à tout faire Jimmy Fallon. Et 20 Minutes sera là pour vous faire vivre la soirée en live blog à partir de 2h00.

La La Land grand favori côté comédies

Le Golden Globe semble promis à la comédie romantique musicale de Damien Chazelle. Ses stars pleines de charme, Emma Stone et Ryan Gosling, font figure de favoris chez les acteurs.

Ouvert pour les drames

Chez les bookmakers, c’est serré entre Manchester by the Sea, un film d’acteurs emmené par Casey Affleck et Michele Williams, et Moonlight, qui chronique avec force la vie d’un jeune afro-américain gay.

Le cinéma francophone en bonne position

Isabelle Huppert a sans doute la meilleure chance, même si cela sera dur de battre Nathalie Portman qui incarne avec talent Jackie Kennedy. Elle, de Paul Verhoeven, le franco-qatarien Divines, le franco-iranien Le client et le chilien Neruda, qui a bénéficié d’un financement minoritaire français, s’affronteront pour le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Enfin, Ma vie de courgette, coproduction franco-suisse, s’est fait une place pour le meilleur dessin animé face aux Disney Vaïana et Zootopie.

Game of Thrones ou Stranger Things ?

Côté séries, on attend particulièrement le duel entre Game of Thrones et Stranger Things. Verdict cette nuit !

