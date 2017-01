Cinéma

HOMMAGE Une cérémonie ouverte aux amis et au public devrait être organisée...

Todd Fisher, Debbie Reynolds, Carrie Fisher et Billie Lourd, le 25 janvier 2015 à Los Angeles - DP/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

L.B.

Todd Fisher a imaginé l’endroit où aurait aimé reposer Carrie Fisher. Le frère de la princesse Leia tenait dans ses mains un Prozac géant à l’issue de l’enterrement de sa mère, Debbie Reynolds et de sa soeur, Carrie Fisher, lors d'une cérémonie privée au Forest Lawn Memorial Park de Los Angeles. Il a expliqué à des journalistes pourquoi il a choisi une pilule de Prozac géante comme urne pour les cendres de sa soeur.

« Parmi les choses que Carrie préférait, il y avait le Prozac géant qu’elle avait acheté il y a plusieurs années. Une grosse pilule, a-t-il expliqué à l’émission Entertainment Today. Elle l’adorait et la gardait dans sa maison, avec Billie [Lourd, la fille de la comédienne], nous avons pensé que c’était l’endroit où elle aurait aimé reposer ».

Et de poursuivre : « Nous ne trouvions rien d’approprié. Carrie aurait aimé ça ». Il a également donné des nouvelles de la famille. « Tout le monde tient le coup et nous n’allons pas entrer dans les détails ». Il a annoncé qu’une cérémonie ouverte aux amis et au public serait organisée.

